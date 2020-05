Po przyjściu niemowlęcia na świat jego brzuszek wciąż się rozwija i jest przy tym wyjątkowo delikatny. To dlatego potrzebuje szczególnej troski, w tym odpowiedniego, dopasowanego do jego szczególnych potrzeb sposobu żywienia. Pierwsze lata życia dziecka to intensywny czas nabywania przez układ pokarmowy nowych umiejętności. Dowiedz się, jak wygląda proces rozwoju oraz co się kryje pod pięcioma oznakami szczęśliwego brzuszka!

Brzuszek rozpoczyna swoją pracę Reklama Po narodzinach układ pokarmowy malucha, chociaż jeszcze niedojrzały, rozpoczyna poza brzuchem mamy swoją intensywną pracę, czyli trawienie i wchłanianie składników odżywczych przyjmowanych wraz z pokarmem. Ponieważ funkcje te nie są w pełni wykształcone, a niemowlę ma zwiększone zapotrzebowanie na niektóre składniki pokarmowe, kluczowy w tym okresie jest odpowiedni sposób żywienia dziecka. W pierwszych latach życia mikrobiota jelitowa malucha nadal dojrzewa, dlatego najlepszym i w pełni dopasowanym do wymagań maluszka pokarmem, wspierającym jego prawidłowy rozwój, jest mleko mamy. Kobiecy pokarm zawiera prawie wszystkie potrzebne niemowlęciu składniki odżywcze w odpowiednich ilościach i proporcjach (poza witaminami D i K, które należy suplementować w porozumieniu z lekarzem). Najlepiej też zaspokaja potrzeby dziecka w pierwszym półroczu jego życia. Czy wiesz, czym jest mikrobiota jelitowa? To wielki system, który waży około 2 kilogramy i składa się ze 100 bilionów bakterii (u dorosłego człowieka). Udowodnione jest, że mieszkańcy przewodu pokarmowego, czyli bakterie, odpowiadają za funkcjonowanie całego organizmu[1]. Radość prosto z brzuszka Zdaniem rodziców szczęście maluszka zaczyna się od brzuszka, dlatego 70% opiekunów deklaruje, że dba o dietę swojego dziecka[2]. Rodzice są coraz bardziej świadomi tego, że 1000 pierwszych dni życia to okres intensywnego rozwoju młodego organizmu, w tym jego układu pokarmowego, który ma duże znaczenie dla prawidłowego wzrostu i dobrego samopoczucia. Dobrze funkcjonujący brzuszek to radość dziecka, a dzięki temu zadowolenie i spokój całej rodziny. Wyniki badań pokazują, że dla 93% rodziców nie ma nic ważniejszego niż szczęście dziecka, a uśmiech dziecka wynagradza im wszystkie trudy związane z jego wychowaniem[3]. Ale jak można rozpoznać, że brzuszek dziecka jest szczęśliwy i co to właściwie znaczy? Oto 5 oznak szczęśliwego brzuszka:

prawidłowy rozwój – jest kluczowym czynnikiem świadczącym o tym, że maluch harmonijnie rośnie. Odpowiednie przybieranie na masie ciała, wzrastanie oraz zdobywanie przez dziecko nowych umiejętności to radość dla rodziców, ale także możliwość oceny, czy rozwój przebiega prawidłowo;

dobre samopoczucie – jelito często określane jest jako drugi mózg. Już od pierwszych chwil życia dziecka jelita i mózg ze sobą współdziałają. W jelitach obecna jest duża sieć połączeń nerwowych, które pośrednio mogą wpływać na nastrój malucha. To dlatego dziecko jest radosne i spokojne, kiedy jego brzuszek jest najedzony, a płacze, kiedy jest głodne[4];

siła do zabawy – to przez brzuszek dostarczane są składniki dające maluchowi siłę do zabawy, dlatego dieta dziecka powinna być odpowiednio zbilansowana pod względem energii i ważnych składników odżywczych;

rozwój poznawczy – wraz z układem pokarmowym kształtuje się m.in. układ nerwowy. W okresie dojrzewania mózgu oraz zdobywania przez dziecko nowych umiejętności, m.in. przyswajania, interpretowania i przypominania doświadczeń, poziom zdolności poznawczych jest coraz wyższy;

odporność – dieta ma kluczowe znaczenie dla kształtowania i funkcjonowania układu odpornościowego. To w brzuszku dziecka znajduje się aż 70%-80% komórek odpornościowych organizmu![5] Zadbaj o dobre samopoczucie dziecka [1] Giulia.Enders, Historia wewnętrzna. Jelita – najbardziej fascynujący organ naszego ciała, Warszawa 2015. [2] Jak polscy rodzice (Millenialsi) definiują szczęśliwe dzieciństwo? Badanie przeprowadzone przez agencję badawczą IQS na zlecenie marki Bebiko 2 w lipcu 2019 roku. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na grupie 523 rodziców dzieci w wieku 0-3 lata. [3] Tamże. [4] Giulia Enders, Historia wewnętrzna. Jelita – najbardziej fascynujący organ naszego ciała, Łódź, 2015 r. [5] B. Tokarz-Deptuła, J. Śliwa-Dominiak, M. Adamiak, K. Bąk, W. Deptuła, Bakterie komensale a odporność układu pokarmowego, oddechowego i moczowo-płciowego, Postepy Hig Med Dosw (online), 2016. Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Bebiko.