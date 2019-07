Za przejęciem uchwały wprowadzającej obowiązek szczepień jako jednego z kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka we Wrocławiu głosowało 30 radnych, od głosu wstrzymało się czterech, jeden nie głosował, a dwóch było nieobecnych.

W uchwale zapisano, że do żłobka we Wrocławiu przyjmowane są dzieci, które ukończył co najmniej 20. tydzień życia, mieszkają we Wrocławiu oraz posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne. Jeżeli dziecko ma przeciwwskazania do szczepień, to jego rodzic lub opiekun zobligowany jest do przedstawienia zaświadczenia o tym od lekarza pediatry.

Uchwałę złożył Klub Radnych Sojusz dla Wrocławia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Bartłomiej Ciążyński (SLD), który referował projekt uchwały, przypomniał, że brał udział w inicjatywie Komitetu "Szczepimy, bo myślimy". Komitetowi temu nie udało się zebrać 100 tys. ważnych podpisów pod projektem ustawy Prawo oświatowe i niektórych innych ustaw zakładającym wprowadzenie jako dodatkowego kryterium przyjmowania dzieci do przedszkola lub żłobka wykonania obowiązkowych szczepień.

Nie udało się - zebraliśmy ponad 90 tys. podpisów, a trzeba było 100 tys. (…) więc wrócił temat uchwały dot. wprowadzenia kryterium szczepień we Wrocławiu - mówił Ciążyński.

Radny uzasadniając projekt uchwały podkreślił, że od kilku lat w Polsce obserwuje się wzrost uchyleń od obowiązku szczepień. W 2017 r. odnotowano ponad 30 tys. przypadków uchyleń, w 2018 r. ponad 40 tys., a do końca marca tego roku to już ponad 42 tys. - mówił Ciążyński. Radny podkreślił, że spadek poziomu wyszczepialności jest bezpośrednią przyczyną powrotu chorób zakaźnych.

Przyjmując tę uchwałę chodzi nam tylko o dobro dzieci i ich zdrowie; żadne wolności nie są tutaj naruszane - powiedział Ciążyński. Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.