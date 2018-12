Każda mama powinna poważnie przemyśleć i zaplanować moment odstawienia dziecka od piersi. Powrót do karmienia piersią może okazać się bardzo trudny, jeśli niemowlę już jest karmione mlekiem następnym. Czasami wystarczy zmniejszyć liczbę karmień albo warto zacząć karmić dziecko odciągniętym pokarmem – mama ma wtedy czas, żeby zastanowić się, czy na pewno chce podjąć tę decyzję.

W przypadku jeśli dziecko nie musi natychmiast być karmione mlekiem następnym, warto proces odstawiania od piersi nieco wydłużyć, aby oboje – mama i niemowlę – mogli przejść przez niego stopniowo. Początkowo warto zmniejszyć częstotliwość przystawiania malucha do piersi, np. rezygnując z jednego karmienia co 2-3 dni. Jeśli niemowlę nie będzie ssało piersi, laktacja w naturalny sposób powoli zacznie samoistnie zanikać.

Jeśli z określonych przyczyn mama nie chce lub nie może kontynuować karmienia piersią (mogą to być powody zdrowotne, powrót do pracy, nadmiar obowiązków), dla wspierania harmonijnego rozwoju dziecka powinna wybrać mleko następne inspirowane badaniami nad składem jej pokarmu.

Planując moment odstawienia od piersi, kolejnym bardzo ważnym krokiem jest zakup niezbędnych akcesoriów, takich jak: butelki, smoczki, podgrzewacze i sterylizatory do butelek. Proces przechodzenia z karmienia piersią na karmienie butelką może się okazać nie lada wyzwaniem zarówno dla rodziców, jak i dla malucha. Bywa, że niektóre dzieci bardzo niechętnie lub w ogóle nie chcą ssać pokarmu z butelki. Czasem łatwiej, jeśli karmieniem butelką zajmie się ktoś inny niż mama, np. tata, babcia lub dziadek. Dodatkowo, by ułatwić akceptację przez niemowlę smoczka z butelką, można tam wlać odciągnięty pokarm mamy – dziecko od razu pozna jego smak, więc powinno chętniej go wypić.

Bez względu na to, z jakich powodów mama rezygnuje z karmienia piersią – laktacja będzie zanikała, ale należy pamiętać, że będzie to trwało nawet kilka tygodni. Jeśli mama nie chce kontynuować karmienia piersią, powinna zaprzestać przystawiania dziecka do piersi. Dodatkowo należy też zrezygnować z odciągania pokarmu. Jeśli w piersiach jest bardzo dużo mleka, można odciągnąć jego niewielką ilość – tylko po to, żeby kobieta poczuła ulgę. W przypadku zatrzymania laktacji nie ma już szczególnego znaczenia ilość przyjmowanych płynów – nie warto więc ograniczać nawadniania organizmu.

