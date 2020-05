Wybór prezentu na Dzień Matki przeważnie nie przysparza większych problemów. W końcu uniwersalne opcje, takie jak kwiaty czy czekoladki, sprawdzają się niemal w każdym przypadku. Sprawa nieco się komplikuje, jeśli chcesz kupić coś bardziej od serca – coś, co przypomni mamie o twojej miłości i wdzięczności. Co może przynieść taki efekt?

Własnoręcznie wykonany prezent na Dzień Matki

Prawdziwie oryginalny prezent na Dzień Matki to taki, który przygotujesz samodzielnie. Może być to ciasto, mus czekoladowy lub inny deser, ale również podarunek w ogóle niezwiązany ze słodkościami. Zamiast jadalnego prezentu możesz wykonać na przykład ozdobny słoik na miód lub przyprawy, szafkę na buty, kalendarz z rodzinnymi zdjęciami, czy też kuchenny fartuch. Liczba potencjalnych pomysłów jest nieograniczona, a ich realizację ograniczają jedynie twoje chęci i umiejętności.

Zasłużony relaks w Dzień Matki

Mamy bywają przepracowane, zestresowane i nadmiernie skupione na potrzebach najbliższych. Dzień Matki to dobra okazja, aby bardziej zadbały o siebie i swój wypoczynek, na przykład w ramach masażu lub innego zabiegu SPA. Ponieważ wiele z nich nie korzysta z takich usług regularnie, a spora część w ogóle, będzie to z pewnością przyjemna odskocznia od codzienności. Wybór zabiegów odprężających jest naprawdę spory, dlatego nie będziesz mieć problemu ze znalezieniem opcji dopasowanej do swoich możliwości finansowych i upodobań mamy.

Pamiątkowy wisiorek ze srebra lub złota

Jeśli chcesz podarować mamie prezent, który zawsze będzie przypominał jej o tobie, pomyśl o zakupie srebrnego lub złotego wisiorka z zawieszką. Nie chodzi tu o zwykłą biżuterię, lecz pamiątkowe ozdoby z limitowanym nakładem, które są wytwarzane przez takie podmioty, jak Mennica Polska. W ofercie tego producenta znajdziesz wisiorki przedstawiające między innymi złotą rybkę, podkówkę, biedronkę, słonika, czy też poszczególne znaki zodiaku. Każdy produkt ma swoją symbolikę i został wykonany z najwyższej próby złota lub srebra.

Wyjątkowa moneta na Dzień Matki

W roli prezentu na Dzień Matki sprawdzi się również pamiątkowa moneta kolekcjonerska z wizerunkiem na przykład anioła, misia trzymającego serce, czy też przedstawiająca wybitną postać lub znane dzieło sztuki. W ofercie Mennicy Polskiej dostępne są przepiękne okazy o różnych kształtach i wymiarach, a także kolorowych zdobieniach, które wyróżnia świetne nasycenie barw oraz precyzyjne odwzorowanie detali. Ich ogromny wybór oraz wspaniały wygląd sprawiają, że niezależnie od pasji, zainteresowań czy upodobań estetycznych mamy, z łatwością znajdziesz odpowiednią dla niej monetę.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wspomniane pomysły prezentowe na Dzień Matki to wydatek rzędu od kilkunastu do kilkuset złotych. Najtaniej jest wykonać prezent samodzielnie, ale jeśli uważasz, że to nie w twoim stylu, albo po prostu brakuje ci czasu bądź umiejętności, podaruj mamie chwilę relaksu w SPA lub pamiątkę, która pozostanie z nią na zawsze. Miej przy tym na uwadze, że pamiątkowe monety i wisiorki, ze względu na zawartość metalu szlachetnego i walory kolekcjonerskie, mają realną wartość, która z czasem może jeszcze wzrosnąć.

Ofertę monet i wisiorków wyprodukowanych przez Mennicę Polską możesz znaleźć pod adresem: https://inwestycje.mennica.com.pl/produkty-kolekcjonerskie/prezenty/dla-niej/.