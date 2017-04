Kąpiel noworodka i jej znaczenie

Jednym z ważnych elementów życia dziecka, który prowadzi do utrzymania prawidłowego stanu skóry jest kąpiel. Obecnie po porodzie odbiega się od kąpieli, ponieważ ważne jest aby maź płodowa (ta biała substancja o konsystencji wosku) jak najdłużej była nie zmywana i spełniała rolę ochronną skóry noworodka. Dzieci rodzą się otulone mazią płodową, która zawiera przeciwciała i substancje odpornościowe. Okazuje się, że maź ma działanie antybakteryjne, chroniące przed infekcjami, a ponadto nawilża delikatną skórę.

Skóra noworodków, którym nie starto, mazi płodowej jest bardziej nawilżona, mniej łuszcząca się niż u tych, którym naruszono tę warstwę ochronną poprzez mycie. Lepiej umyć pierwszy raz maluszka w warunkach domowych.

Staramy się zatem kapać maleństwa 2-3 razy w tygodniu z ograniczeniem kosmetyków, zarówno do kąpieli, jak i po kąpieli. Codzienna kąpiel naszych pociech mogłaby spowodować suchość skóry, a nawet AZS. Jeśli skóra jest za bardzo wysuszona używamy oliwki do smarowania po kąpieli, a do kąpieli dodajemy emulsji.

Pamiętaj, by przed kąpielą podgrzać łazienkę, aby była ciepła. Do kąpieli będzie potrzebna ciepła woda (ale nie za gorąca – temperaturę wody możesz sprawdzić zanurzając w niej łokieć), wanienka dla niemowląt oraz miękki ręcznik. Przez pierwszych kilka tygodni można myć dziecko „od stóp do główki” za pomogą delikatnej gąbki. Ważne jest przy tym, by nie trzeć zbyt mocno delikatnej skóry dziecka. Po spłukaniu, pamiętaj by delikatnie osuszyć skórę dziecka i owinąć go mięciutkim ręcznikiem, a następnie ubrać w śpioszki.

Kąpiel to wspaniały czas na relaks i umacnianie więzi z naszymi maluszkami. Podczas kąpieli nasz dotyk i delikatnie głaskanie malucha po całym ciele daje mu poczucie bezpieczeństwa, zapewnia bliskość rodzica. Po kąpieli podczas smarowania oliwką możemy wykonać delikatny masaż, co sprawi, że dziecko będzie zrelaksowane, a wyciszone emocje wprowadzą go w spokojny sen.

Pielęgnacja skóry niemowląt

Skóra niemowlaka jest delikatna i mniej odporna na kontakt z wieloma czynnikami chemicznymi, które dodawane są do podstawowych środków czystości. Detergenty przeznaczone dla osób dorosłych mogą spowodować, że ulegnie ona uszkodzeniom. Z tego powodu producenci przygotowali dla rodziców szeroką propozycję środków przeznaczonych zarówno do skóry niemowląt, jak i do prania ubrań niemowlęcych.

Skóra u niemowlaka wykształca się do czwartego roku życia. Nieodpowiednio dobrane kosmetyki pielęgnacyjne mogą powodować uczulenie, przesuszenie, zaczerwienienie, szorstkość, pieczenie, a także AZS. Wśród najczęściej uczulających składników w kosmetykach dla dzieci znajdziesz kompozycje zapachowe, barwniki, a także środki pieniące. Substancje mogące wywołać alergię są także w zasypkach dla dzieci.

Rola rodziców polega na tym, abyśmy przez cały okres dzieciństwa pomagali swoim dzieciom, aby ich skóra była zawsze prawidłowo pielęgnowana. To oni muszą prawidłowo wybrać odpowiedni produkt do codziennej pielęgnacji skóry i ubranek swoich maluszków.

Ważne jest, aby wszystkie produkty dla maleństw były przebadane dermatologicznie i posiadały atest.

Zapewnienie tych wszystkich potrzeb i wygód u maleństw powoduje ich zadowolenie, prawidłowy rozwój i zachęca ich do odkrywania świata za pomocą zmysłów.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla Aleksandry Nowak, położonej, eksperta marki Ariel Baby.