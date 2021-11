Jak wynika z badania „Biuro czy home office – jakie środowisko pracy preferują Polscy pracownicy”, przeprowadzonego przez Dailyfruits, wynika, że to głównie mężczyźni wolą pracować w biurze. Aż 55% respondentów wybrało taką formę pracy, a jedynie 6% deklarowało, że woli home office. W przypadku kobiet 56% ankietowanych wybrało home office, a jedynie 25 % zadeklarowało, że woli pracę w biurze.

Mężczyzn najbardziej do powrotu do biur motywuje komfortowa przestrzeń do pracy (47%) oraz przyjazna atmosfera, możliwość spotkań przy kawie oraz wspólne posiłki (43%). Kobiety wybrały wymianę doświadczeń i możliwość bezpośrednich spotkań (39%), możliwość bezpośredniej interakcji z ludźmi (38%) oraz przyjazną atmosferę i wspólne posiłki (38%).

Zarówno mężczyźni (60%) jak i kobiety (56%) są zgodni, że przyjazne środowisko pracy budują przede wszystkim ludzie. Dla obu płci równie ważne są również eventy integracyjne, jak deklarowało 49% kobiet i 44% mężczyzn.

- Z perspektywy ostatniego roku obserwujemy, że coraz więcej pracodawców zauważa potrzebę budowania więzi jako najważniejszy czynnik pracy hybrydowej. Integracja online niesie za sobą szereg korzyści takich jak poczucie przynależności do zespołu. To bardzo ważna wartość szczególnie w czasach pracy zdalnej. Wysyłając pracownikom paczki na home office lub organizując spotkania online pokazuje się pracownikom, że nadal są bardzo ważną częścią zespołu. Bazując na rozwiązaniach umożliwiających realizację zdalnych działań team building, na przykład gotowanie online czy realizację firmowych śniadań po przesłaniu do pracowników produktów na ich przygotowanie, można reagować na bieżące potrzeby pracowników właśnie w zakresie potrzeby integracji – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Na pytanie, dlaczego nie lubimy pracować w biurze, zarówno kobiety jak i mężczyźni wskazywali głownie: uciążliwy dojazd, brak parkingu czy korki – 54%. Niechęć wzbudza również poczucie bycia kontrolowanym lub nielubianym, a także dodatkowe obowiązki gdy jesteśmy w biurze (17%). Niektóre firmy nadal nie posiadają również właściwej przestrzeni do spożywania posiłków, klimatyzacji, właściwego oświetlenia, dobrego krzesła czy po prostu ciszy (16%). Nie lubimy również wcześnie wstawać i przygotowywać się do pracy (6%) lub jesteśmy zmęczeni dużą ilością spotkań (5%). Praca w biurze nie pozwala nam również na domowe obowiązki i opiekę nad dziećmi, kiedy jesteśmy w biurze (5%).

Jak wynika z przeprowadzonego badania. największym czynnikiem zachęcającym do powrotu są dobrze zbudowane zespoły, które dbają o swoich pracowników zarówno w sferze relacji pracowniczych jak i zapewniają dobrą jakość pracy. Również na tym czynniku powinni skupić się pracodawcy, którzy zdecydowali się na pozostanie w formie hybrydowej.

Badanie „Biuro czy home office – jakie środowisko pracy preferują polscy pracownicy” zostało zrealizowane w formie ankiety przez firmę Dailyfruits na próbie 500 pracowników. Sondaż składał się z pytań otwartych i zamkniętych i został przeprowadzony w dniach 2.08.2021 – 1.10.2021.