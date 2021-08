Wiele rzeczy w naszym codziennym życiu uległo zmianie w ciągu ostatnich dwóch lat z powodu pandemii. Oczywiście, randki nie stanowią tutaj wyjątku. W miarę jak się przystosowujemy do zmian, które zaszły, szczepienia postępują, co wskazuje na to, że robimy pierwsze kroki w kierunku normalności. Jednak jakie ma to konsekwencje dla naszych relacji i czego dokładnie szukamy podczas naszych randek?

Reklama

Aby się tego dowiedzieć, aplikacja randkowa ZaadoptujFaceta zapytała Polki o ich stosunek do szczepień w kontekście randkowania. Czy szczepionka stała się czymś w rodzaju nowego wymogu w podrywaniu? Badania pokazują, że niekoniecznie.

Z sondażu, w którym wzięło udział blisko 6000 osób, wynika, że Polki, które decydują się na cyfrowe randki, są w większości świadome znaczenia ochrony przed COVID-19. Okazuje się, że ponad 55% badanych jest zaszczepiona lub zamierza to zrobić.

- Co ciekawe, mimo że ponad połowa Polek chce się szczepić, to tylko dla 20% respondentek jest niezbędne, aby ich partner miał takie samo stanowisko w tej kwestii - komentuje Rocio Cardosa, specjalistka aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta. - Z drugiej strony, szczepienia nie stanowią częstego tematu rozmów w Polsce między ludźmi, którzy chcą się poznać. W przeciwieństwie do Hiszpanek* (53%), dla Polek (11%) i Francuzek* (18,9%), szczepienia nie są tematem rozmów przed lub w trakcie pierwszych randek - dodaje.

Szczepienia nie okazały się czynnikiem definiującym w nawiązaniu lub utrzymaniu nowej romantycznej relacji w Polsce. Tak więc 83,5% Polek szanuje opinię osób, z którymi umawiają się na randki w kwestii szczepień i jest skłonnych umawiać się z kimś, kto ma odmienne zdanie w tej kwestii.

Jednak niezależnie od tego, 21% respondentek szczepionka jest czynnikiem, który sprawia, że czują się one bezpieczniej i spokojniej podczas randek.

"Dostarczony ze szczepionką" nowa kategoria na profilu

Dla tych, którzy sobie tego życzą, ZaadoptujFaceta włączyło "szczepionkę", w kategorii Dostarczony z..., gdzie mężczyźni mogą wskazać, czy zostali już zaszczepieni. Informacje te pojawią się na ich profilu, wraz z kolorem oczu, upodobaniami i stylem życia.

*Kraje, w których również przeprowadzono badanie.