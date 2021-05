Według Match Group, właściciela m.in. aplikacji Tinder, w trakcie pandemii aplikacje randkowe odnotowały wzrost liczby pobrań i subskrypcji. Przychody z samego Tindera wyniosły w ubiegłym roku 1,4 miliarda dolarów, co oznacza 18% wzrost rok do roku. Ponieważ Match Group kontroluje ponad 60% globalnego rynku aplikacji randkowych, można uznać, że pandemia zachęciła singli na całym świecie do wirtualnych randek. Jak na tym tle wypadają Polacy? Czy w trakcie pandemii, zgodnie ze światowym trendem, zwróciliśmy się w stronę aplikacji randkowych, jako do tych miejsc, które umożliwiały poznanie nowych ludzi i interakcję z innymi? Odpowiedzi dostarcza najnowszy raport „Aplikacje randkowe”, przygotowany przez agencję marketingu mobilnego Spicy Mobile. Ujęto w nim dane dla trzech popularnych aplikacji randkowych w Polsce: Badoo, Tindera oraz Sympatii.

Zainteresowanie aplikacjami randkowymi wzrosło

Jak wynika z raportu, w trakcie pandemii wzrosło zainteresowanie aplikacjami randkowymi. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat najwyższe zasięgi odnotowano wiosną ubiegłego roku: w okresie pierwszego lockdownu (dla aplikacji Tinder i Sympatia) oraz tuż po (aplikacja Badoo). Dla każdej z analizowanych aplikacji odnotowano też wzrost liczby wywołań na pierwszy ekran, znaczący zwłaszcza w przypadku Badoo. W okresie od marca 2019 r. do marca 2021 r. średnia liczba wywołań tej aplikacji na pierwszy ekran wzrosła czterokrotnie – z 50 do 200 dziennie. W szczytowym okresie – tj. w listopadzie ub.r. – użytkownicy uruchamiali Badoo przeciętnie aż 400 razy w ciągu dnia.

Wirtualne randki częstsze, ale krótsze

Choć w następstwie pandemii w wielu aplikacjach randkowych pojawiły się rozwiązania umożliwiające bardziej realne randkowanie online, na przykład Tinder uruchomił rozmowy wideo z poziomu aplikacji, wzrost aktywności użytkowników nie przełożył się na ich większe zaangażowanie. Dane Spicy Mobile pokazują, że użytkownicy spędzali w aplikacjach randkowych mniej czasu, zaglądając do nich na parę minut. Ten wniosek potwierdzają analizy dotyczące średniego czasu trwania jednej sesji. W 2020 r. średnia liczba minut spędzonych jednorazowo w aplikacjach Badoo, Sympatia i Tinder oscylowała między 2 a 5 minutami. Dla porównania w 2019 r. w szczytowym okresie, w maju, były to aż 22 minuty. Generalnie, okres przed COVID-19 charakteryzował się dużymi skokami, jeżeli chodzi o czas spędzany w aplikacjach randkowych. W trakcie pandemii dane dotyczące czasu wyrównały się.

Raport Spicy Mobile pokazuje też, w jakie dni użytkownicy popularnych aplikacji randkowych spędzają w nich najwięcej czasu. W przypadku Tindera popularnymi dniami w Polsce są środa i poniedziałek. Z kolei osoby korzystające z aplikacji Sympatia najwięcej czasu poświęcają na randkowanie online w niedzielę. Najdłużej z aplikacji randkowych użytkownicy korzystają nocą, a w ciągu dnia o godz. 18:00.

Użytkownicy aplikacji randkowych to raczej mężczyźni

Niezależnie od analizowanej aplikacji struktura użytkowników według płci wygląda podobnie. Z Badoo, Sympatii i Tindera korzysta w Polsce więcej mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 57% do 43%). Inaczej kształtuje się struktura użytkowników według wieku. Najmłodsze osoby przyciąga Tinder – aż 44% użytkowników tej aplikacji jest w wieku 15-24 lata. Z kolei dwudziesto- i trzydziestoparolatkowie sięgają po Badoo i Sympatię: 36% użytkowników Badoo i 42% użytkowników Sympatii jest w wieku 25-34 lata. Sympatia – jak czytamy w raporcie „Aplikacje mobilne” – jest również popularna w grupie użytkowników 45 lat i więcej (31%).