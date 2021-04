Bo jeśli nie wiosną to kiedy?

Jeśli sylwestrowe postanowienia umknęły wraz z zimową pluchą, warto wiosną zmotywować się i uporządkować zaniechane sprawy. Zanim przejdziemy do rzeczy, które chwilę czasu będą wymagały, aby ujrzeć efekty, spójrzmy co możemy zrobić ad hoc, aby poczuć się lepiej. Jednym z pierwszych kroków, mogą być porządki w szafie – ostatnio w modzie jest zero waste! Więc zanim wyrzucisz jakieś ubrania, poszukaj dla niej nowego właściciela. Zapytaj za pośrednictwem mediów społecznościowych, czy zbędny dla Ciebie ciuch nie jest potrzebny komuś innemu. Kto będzie potrzebował, podjedzie, zabierze i będzie korzystał! Jak to zrobisz, uwierz mi, poczujesz się dużo lepiej i lżej na duszy. A gdy raz zaznasz tego odczucia, zapragniesz doświadczać go więcej.

Wiosna to też dobry moment, aby odświeżyć wnętrze na np. florystyczne wzory. Pamiętaj, że tu też możesz przyczynić się dla dobra ogółu – przedmioty, których chcesz się pozbyć, znajdą całe rzesze odbiorców, zależącym na okazyjnej cenie np. na olx czy vinted. Wilk syty i owca cała. A jak już uporządkujemy otoczenie to nadchodzi czas, aby przyjrzeć się daily routines.

Zrób wiosenne self-care!

Następnie zacznijmy pracę nad zyskaniem godnej wiosny urody od utrwalenia ważnego nawyku: starannego oczyszczania cery. Niech to wręcz będzie cowieczorny ceremoniał! Usuwamy więc nagromadzone w ciągu dnia na skórze zanieczyszczenia. A na zakończenie odświeżamy cerę tonikiem.

A teraz czas na uśmiech! Czy wiecie, że każdy, nawet taki bez powodu, nasz mózg odbiera jako impuls do autentycznej radości? Nie żałujmy więc sobie uśmiechów! Taki prosty zabieg, a od razu optymistyczniej spojrzymy na życie. Co jeszcze posłuży dobremu samopoczuciu? - oczywiście klika dłuższych chwil relaksu. Może na przykład w wannie, gdy zanurzeni w pachnącej pianie wysączymy niespiesznie lampkę wina? Zmęczenie i rozdrażnienie znikną, jak ręką odjął.

Wiosną szykuj się na summer body!

Zamknięte siłownie i baseny, praca zdalna w domowych pieleszach i pogoda w kratkę sprawiły, że wielu z nas musiało sięgnąć po spodnie czy bluzkę większe o rozmiar. Na szczęście do lata jeszcze trochę czasu! Spróbujmy go wykorzystać na intensywne wyszczuplanie - w tym roku na pewno się uda! Jednym z najpopularniejszych sportów outdoorowych stała się ostatnio jazda na rowerze. A więc hop na siodełko, przynajmniej na godzinkę. Zresztą nie tylko w czasie pandemii zdrowiej jest zamienić transport publiczny (a także auto) na regularne przejażdżki rowerem. Z jednej strony coś w ten sposób zaoszczędzimy - pieniądze na paliwie, a z drugiej wyjątkowo chętnie stracimy – nadmiarowe kilogramy. Idealna relacja, prawda? Jeśli rower jest nie z naszej bajki to zawsze możemy pójść na długi spacer (już na pewno w kolorowym T-shirt), pobiegać albo wskoczyć na deskorolkę.

Wiosną zacieśniaj więzi z bliskimi!

Pierwszy grill w sezonie czy może piknik z dobrym jedzeniem i winem? Od czego zacząć wiosenne odbudowywanie relacji z rodziną i przyjaciółmi? Pochłonięci pracą, ograniczeni czasem i… antypandemicznymi ograniczeniami oddaliliśmy się od bliskich nam osób. Tymczasem każdy z nas pragnie bliskości – nie tylko romantycznej czy rodzinnej, ale również tej na przyjacielskiej stopie. Wiosna przynosi multum możliwości na niebanalne odnowienie relacje ze znajomymi, przyjaciółmi. Także z partnerem. Niestety, w tym roku raczej nie ruszymy na majówkę w świat. Dlatego rekomendujemy najzwyczajniejszy w świecie, a zarazem najmilszy obyczaj piknikowy. Na łonie przyrody wystarczy koc, pojemny koszyk z dobrym jedzeniem (np. sery, winogrona, dobre prosciutto i chrupiąca bagietka) i relaks gwarantowany!

