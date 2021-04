Z badania* aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta wynika, że blisko 60% Polek i Polaków jest obecnie znacznie bardziej wymagających, jeśli chodzi o wybór osoby, którą chcą obdarować całusem.

Przezorni, choć stęsknieni

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pocałunku, który obchodzimy 13 kwietnia, przypominamy ten nieodłączny zwyczaj w życiu Polek i Polaków, który w aktualnym kontekście, uległ zmianom, jednak nigdy nie został zapomniany.

Okazujemy się, że Polacy są znacznie bardziej przezorni, gdy mają kontakt ze swoimi znajomymi i rodziną. Według badań blisko 50% respondentów deklaruje, że unika całowania się z przyjaciółmi na powitanie. Jednocześnie 64% badanych przyznaje, że brakuje im tego rodzaju pozdrowienia.

Pożądanie rządzi się swoimi prawami?

Wszystkie wprowadzone obostrzenia, które pozwalają nam zadbać o nasze zdrowie, nie spowodowały jednak zmiany naszego podejścia, jeśli chodzi o zdecydowanie się na pocałunek, gdy ktoś naprawdę nam się podoba. To prawda, jesteśmy mniej bezpośredni niż kiedyś, ale kiedy na randce czujemy motyle w brzuchu, nie mamy żadnych skrupułów i ruszamy do pocałunku, tak jak robiliśmy to wcześniej.

Potwierdzają to ww badania, z których wynika, że ponad 80% ankietowych pocałowałoby osobę, z którą są na randce, a jedynie 11% zapytałoby o ewentualne objawy, kontakt z osobą chorą czy wynik testu.

- Nasze badania pozwalają nam zaobserwować ewolucję, jaka zaszła w zachowaniu Polaków. Z naszego ubiegłorocznego sondażu wynikało, że 65% ankietowanych przyznało, że miałoby obawy przed pocałunkiem z kimś, kogo nie znają. Wiele wskazuje na to, że przyzwyczailiśmy się do nowej rzeczywistości i staramy się żyć, tak jak kiedyś - wyjaśnia Rocio Cardosa, specjalistka aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta.

Pierwszy pocałunek? Tego się nie zapomina

Jednym z najbardziej niezapomnianych doświadczeń w życiu człowieka jest, bez wątpienia, pierwszy pocałunek. Dla 57% Polaków był on rodzajem szkolnej zabawy, natomiast w przypadku 43% ankietowych doszło do niego pod wpływem uczucia. Co ciekawa, ponad 50% badanych twierdzi, że nie był to jednak ich wymarzony pocałunek, a nawet katastrofa.

Polacy pytani o to, kto powinien przejąć inicjatywę w pocałunku, byli podzieleni: 45% twierdzi, że nie ma to znaczenia, natomiast 55%, że powinien być to mężczyzna. Jednak nie każdy jest na tyle odważny, aby od razu przejść do pocałunku. Ponad 70% badanych deklaruje, że pierwsza randka to trochę za wcześnie na całowanie i woli przedłużyć ten moment niepewności do kolejnego spotkania.

Polacy znacznie mniej różnią w kwestii tego, czy są skłonni pocałować kogoś bez znajomości jego imienia, dając się ponieść chwili. 31% przyznaje, że taka sytuacja miała miejsce w ich życiu, natomiast 69% zapewnia, że nigdy do tego nie doszło… jak na razie.

Najlepszy i najgorszy pocałunek

Polacy zgodnie twierdzą, że najlepsze pocałunki to te dzielone z wyjątkową osobą, opisując je jako czułe, delikatne, zmysłowe, emocjonalne i pełne namiętności.

A co, jeśli chodzi o te najgorsze? Tutaj badani zwracają uwagę na pocałunki bardzo "niechlujne", niezdarne lub zbyt nachalne, z nieświeżym oddechem lub ze zbyt dużą ilością śliny. No cóż, o gustach się nie dyskutuje, również w kwestii całowania. ;)

* Badanie zostało przeprowadzone przez ZaadoptujFaceta w kwietniu 2021 roku na próbie badawczej wynoszącej 3000 Polek i Polaków w grupie wiekowej 18-35 lat.