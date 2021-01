Qczaj swoją charyzmą i dowcipami zdobył serca milionów Polaków, a przede wszystkim kobiet, bo to do nich są głównie skierowane jego filmy. Daniel od zawsze przyznaje, że kobiety ukształtowały jego życie i wiele się od nich uczy. Jak to się stało, że tak bardzo je rozumie? Jaki przekaz chciałby wśród nich szerzyć? Szczególnie teraz, w obliczu demonstracji kobiet i walki o ich prawa, trener personalny chce głośno bić im brawo za zerwanie z dotychczasowymi normami.

- Problem z kobietami w Polsce jest taki, że u nas za mocno są zakorzenione przekonania babć i mam. Pokutuje ten mit kobiety, która musi ciągle zasługiwać, żebrać o atencję faceta. Przekaz mam taki, żeby one naprawdę wierzyły w siebie, żeby mogły sobie pozwolić na delikatność - mówi.