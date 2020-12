Na pytanie – jakie emocje mogą nam towarzyszyć podczas przygotowań do świąt w Covid-19? – co czwarty Polak wskazuje na niepokój obawiając się, że epidemia zmieni grudniową atmosferę Bożego Narodzenia. Dla 22% respondentów głównym uczuciem, towarzyszącym nadchodzącym świętom, będzie podekscytowanie, ponieważ mimo pandemii zbliża się magiczny czas. Według 19% będzie to zdenerwowanie, gdyż będzie trudniej wszystko przygotować, a zdaniem 18% stres, czy ze wszystkim zdążymy. Dla 16% odczuwalną emocją stanie się radość, ponieważ mimo pandemii spędzimy niezwykły czas z rodziną.

Pandemia zmniejszy ilość osób przy świątecznym stole. Według 60% respondentów podczas wspólnej celebracji świąt będą tylko najbliższe osoby. Zdaniem 23% będziemy próbować kontaktować się z resztą rodziny na przykład przez Skype. Tylko 6% zapytanych Polaków jest przekonanych, że będą wszyscy im najbliżsi, bo święta to ważne wydarzenie.

Pandemia przyczyni się do świąt w wersji online

W tym roku, nie tylko z wygody, ale także z chęci zwiększenia bezpieczeństwa przed zarażeniem Covid-19 aż 64% zapytanych Polaków uważa, że prezenty świąteczne będziemy głównie kupować przez Internet. Wykorzystamy także intensywniej smsy i komunikatory do składania sobie życzeń, a z nieobecnymi będziemy się kontaktować przez wideochaty.

Pocieszenia będziemy szukać w świątecznych upominkach

Mimo pandemii będziemy dawać sobie nadal świąteczne upominki, jak twierdzi 37% respondentów badania „Święta w czasie pandemii COVID-19”, bo to miły gest, sprawiający dużo radości, a tego teraz potrzebujemy. Pandemia wpłynie także na prezenty, które będziemy chcieli podarować bliskim. Za wszelką cenę będziemy chcieli upominkiem sprawić radość bliskim – 28% odpowiedzi, będziemy chcieli spełnić ich marzenia - 25% odpowiedzi. Zdaniem 24% będziemy bardziej odważni w nabywaniu niestandardowych prezentów.

- Trwająca pandemia wymusiła na nas izolację społeczną i ograniczenie korzystania z wielu form rozrywki, ale spowodowała także, że nauczyliśmy się, że nie warto odkładać marzeń o realizacji pasji na później. Dotyczy to także spełnienia marzeń bliskich, a święta są dobrą do tego okazją. Darując upominki w formie przeżyć, rozwijające pasje, dające poczucie satysfakcji, możemy sprawić, że nadchodzące święta mimo pandemii będą radosne. Karty podarunkowe i vouchery stały się bardzo popularną formą prezentów, a ich dodatkową zaletą jest możliwość zarówna kupna na ostatni moment jak i realizacji w dowolnym czasie. Voucher na jazdę off road, zajęcia taneczne, warsztaty kulinarne czy relaksujące masaże to prezenty, które coraz częściej znajdujemy pod choinką - mówi Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Jak wynika z deklaracji 54% respondentów badania „Święta w czasie pandemii COVID-19” największą część świątecznego budżetu mimo pandemii przeznaczymy na prezenty dla bliskich.Według co trzeciego Polaka tegoroczne święta niezależnie od sytuacji wywołanej przez koronawirusa mogą być wyjątkowe, dzięki dobrej, rodzinnej atmosferze przy świątecznym stole. Wśród zwyczajów, mających największe znaczenie w trakcie zbliżającego się Bożego Narodzenia obchodzonego w pandemicznym roku, Polacy wskazują na świąteczny posiłek z najbliższymi i obdarowywanie się prezentami.

* W materiale prasowym wykorzystano dane z badania "Święta w czasie pandemii COVID-19”. Badanie zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 982 respondentów w formie ankiety online w listopadzie 2020 roku.