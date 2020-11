Zmęczenie to uczucie osłabienia fizycznego i psychicznego, które pojawia się po intensywnej pracy, długotrwałym stresie lub monotonnych czynnościach. Choć zmęczenie kojarzy się z pracą fizyczną, obecnie odczuwane jest również zmęczenie psychiczne, które narusza wydolność systemu nerwowego. W przypadku tego pierwszego regenerację przynosi sen, natomiast w stanie zmęczenia psychicznego mamy problemy z zaśnięciem, jesteśmy niespokojni i budzimy się nadal zmęczeni. Może być to sygnał, że mamy na przykład nadmiar obowiązków lub żyjemy w nieustannym stresie.

Choć często odpoczynek kojarzy się z lenistwem lub bezczynnością, jest to po prostu przerwa do nabrania sił poprzez robienie tego, co sprawia nam przyjemność. Odpoczynek to nie czas wolny. Relaks polegający na bezczynnym oglądaniu telewizji lub przeglądaniu Internetu jest potrzebny, jednak nie przywraca sił. Odpoczynek, który pozwala odzyskać energię to odpoczynek czynny.

Jak pokazują wyniki sondy przeprowadzonej przez serwis Prezentmarzeń, najbardziej w czasie pandemii brakuje nam spotkań z bliskimi i przyjaciółmi (41%), swobodnego spędzania czasu na zewnątrz (17%), wyjść do instytucji kultury (15%), aktywnej rozrywki (14%) oraz dodatkowych zajęć realizujących pasje (13%).

35% zapytanych Polaków uważa, że pozostając w domu, można rozwijać w tym czasie swoje inne zainteresowania i zdobywać nowe umiejętności, uczestnicząc w transmisjach online. Dla 22% dobrym źródłem poszerzania wiedzy są różnego rodzaju kursy on-line.

Często jednak mamy ogromną trudność z zagospodarowaniem czasu. Powinniśmy wybrać coś, co sprawia nam przyjemność i daje pozytywną energię oraz przełoży się na lepszą jakość życia. Nie ma jednego sposobu na odpoczynek - każdy ma inne zainteresowania i co innego sprawia mu przyjemność.

- Zostając w domu, możemy aktywnie ćwiczyć, rozwijać zainteresowania i zdobywać nowe umiejętności. Dobrym rozwiązaniem, sprzyjającym rozluźnieniu i regeneracji psychicznej, jest znalezienie sobie hobby, któremu możemy poświęcić obecnie więcej czasu. Kursy online stały się alternatywą na spędzanie czasu wolnego. Szeroki wachlarz tematów pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie. Oferują różnego rodzaju zajęcia manualne, plastyczne czy kulinarne, które mogą być ciekawą i pożyteczną formą spędzania czasu – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Polacy próbują znaleźć różne aktywności i rozrywki, spędzając czas w domu z powodu zagrożenia koronawirusem. Dla 25% respondentów najlepszą formą odstresowania się jest czytanie książek, oglądanie filmów i seriali. Według 22% dobrym sposobem są ćwiczenia fitness lub jogi, realizowane z wykorzystaniem kursów on-line. Zdaniem 20% to gry wirtualne pomagają się zrelaksować. W opinii 18% zapytanych Polaków najlepiej jest spędzić czas w domu ucząc się nowych rzeczy, na przykład realizując kursy językowe on-line.

Czas spędzony w domu, który ma zmniejszyć ryzyko zakażenia nas i naszych bliskich koronawirusem, możemy aktywnie i kreatywnie wykorzystać, ćwicząc i rozwijając nowe zainteresowania. Sport i hobby, jak pokazały odpowiedzi respondentów badania „Polacy a stres w pracy i w życiu”, to najlepsze antidotum na stres, którego w ostatnim czasie mamy zdecydowanie za dużo.

To, ile czasu odpoczywamy i potrzebujemy na efektywny wypoczynek, zależy od indywidualnych potrzeb. Niektórym wystarczy weekend aby odzyskać siły, inni potrzebują dłuższego urlopu. Najważniejsze jest jednak aby nauczyć się odpoczywać codziennie. Specjaliści zalecają minimum pół godziny dziennie lub przynajmniej jeden dzień w tygodniu. Ważne jest aby o tym pamiętać ponieważ kiedy nie odpoczywamy osłabiamy nasz układ odpornościowy i cały organizm.