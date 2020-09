Do wielu naszych przyzwyczajeń, które uległy zmianie przez kilka ostatnich miesięcy w wyniku panującej pandemii, należy dodać również całowanie. Czy to możliwe, że publiczne okazywanie sobie uczuć stało się tematem tabu, czy raczej to kwestia zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa? Aplikacja randkowa ZaadoptujFaceta postanowiła zgłębić ten temat i przeprowadziła sondaż, w którym zapytała Polki o to, jak to jest całować się w czasach Covid-19.

Pocałunek z partnerem w miejscu publicznym nie stanowił problemu dla Polek w świecie przed pandemią. Aż 81% respondentek stwierdziło, że nigdy wcześniej nie czuło się osądzonych podczas całowania w przestrzeni publicznej. Dziś te deklaracje uległy zmianie.

Według sondażu przeprowadzonego na próbie ponad 1000 Polek, 6 na 10 kobiet przestało się całować ze względów bezpieczeństwa, a 43% uważa, że w dobie fizycznego dystansowania się, publiczne pocałunki nie są najlepszym pomysłem.

Całowanie nowym tabu?

Podczas gdy tylko 23% badanych czuło, że są negatywnie oceniane podczas publicznego całowania się ze swoim partnerem, to niektórzy nie szczędzili im niewybrednych komentarzy, od "co za lekceważące zachowanie!", przez “zachowajcie dystans!", po klasyczne "jak się chcecie całować, to w zaciszu domowym, a nie na ulicy.”

"Nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że całowanie w dobie koronawirusa stało się tematem tabu, mimo że 30% respondentów postrzega to w ten sposób" - wyjaśnia Rocio Cardosa, specjalistka aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta. "Nasze badanie ujawniło, że Polki są bardzo ostrożne, a te osoby, które korzystają z aplikacji randkowych są bardziej selektywne, gdy ma dojść do randki lub do pocałunku" - precyzuje.

W rzeczy samej, 65% ankietowanych stwierdziło, że miałoby obawy przed pocałunkiem z kimś, kogo nie znają. Biorąc pod uwagę fakt, że wciąż jesteśmy na etapie, na którym konieczne jest zachowywanie dystansu fizycznego, ostrożność Polek w tej kwestii nie dziwi.

Pocałunek a maseczka

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że noszenie maseczek ochronnych ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, dlatego też powinny one stanowić część naszego codziennego życia.

Portal zapytał Polki, co sądzą o całowaniu się z maseczkami. Respondentki w tej kwestii były jednogłośne. Aż 91% z nich uznało, że takie rozwiązanie nie ma najmniejszego sensu, ponieważ nie sprawdzi się w praktyce i może poskutkować niepożądanymi efektami.

Pewne jest jednak to, że Polki są świadome tego, jak ważne jest noszenie maseczek i zachowanie dystansu fizycznego.