Epidemia Covid-19 nie jest łatwa dla nikogo, a szczególnie dla tych, którzy są w długoletnich związkach na odległość lub dla singli, którzy jeszcze szukają swojej drugiej połówki. I choć nowoczesna technologia powoduje, że rozłąka i samotność stają się bardziej znośne, to istnieje wiele innych możliwości na rozdmuchanie płomienia miłości niż tylko rozmowy video poprzez komunikatory. Jak sprawić, by miłość na odległość kwitła, radzi Mairead Molloy szefowa międzynarodowej butikowej agencji kojarzenia par Berkeley International.

Reklama

1. Rozmowa jest najważniejsza

Zaplanuj dłuższy czas na rozmowę w oparciu o wasze grafiki i styl życia. Ważne, by wybrać taki moment, który pasuje wam obojgu. Przez pandemię codzienna rutyna się „rozmywa”, dzień staje się coraz bardziej chaotyczny, co ma swój negatywny wpływ na nasze samopoczucie. Choć bycie spontanicznym w miłości jest cenne, warto ustalić stały czas na rozmowę. To pozwoli wam usystematyzować dzień i sprawi, że będziecie na wasze spotkanie czekać z utęsknieniem.

2. Dajcie sobie pełną uwagę

Podczas rozmowy video lub zwykłej pogawędki przez telefon, staraj się nie wykonywać innych czynności i daj partnerowi pełną atencję. On bardzo dobrze wyczuje, kiedy jesteś z nim na 100% a kiedy mniej. Niech nie rozprasza cię internet, Facebook czy Netflix. Spędź jakościowy czas ze swoją drugą połówką, pijąc lampkę wina i opowiadając o tym, jak minął dzień, co cię poruszyło, rozśmieszyło, zasmuciło, podziel się tym jakie masz plany i marzenia. Może się okaże, że macie wspólne...

3. Róbcie razem coś, co lubicie

Dzielenie się doświadczeniami buduje więzi. Wybierz aktywność, którą oboje lubicie, np. oglądanie filmów, taniec, gotowanie, przeglądanie starych zdjęć, praca nad projektami. Choć nie będziecie blisko siebie fizycznie, wspólne doświadczanie spoi waszą relację. Sprawi także, że będziecie bardziej kreatywni i zabawni niż podczas zwykłej rozmowy.

4. Pracujcie razem

Innym pomysłem na budowanie trwałej relacji jest prowadzenie wspólnego projektu np. biznesu lub bloga. To doda waszemu związkowi nowej energii i tematów do rozmów. Możecie także stworzyć wirtualny klub miłośników książek, zapisać się na kurs tańca lub gotowania on-line, nagrać serię tematycznych podcastów lub postawić sobie cel sportowy i osiągnąć go razem.

5. Pokaż, że kochasz

Znajdź miejsce na romantyczność w waszej relacji. Nie istotne, czy będzie to dostawa bukietu kwiatów kurierem, e-mail z wyznaniem miłości czy mniejszy lub większy upominek. Może to być nawet prenumerata ulubionego magazynu, która sprawi twojej drugiej osobie radość. Dzięki temu poczuje się ona ważna i kochana, a wasza relacja stanie się pełniejsza, bardziej otwarta i silniejsza.