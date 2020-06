Jak pokazują wyniki badania, pandemia ma największy wpływ na najmłodsze Polki. W grupie wiekowej 25-34 lata aż 80% kobiet częściej niż wcześniej gotuje posiłki, 70% ma więcej czasu dla bliskich, a dwie na trzy kobiety znajdują zdecydowanie więcej czasu dla siebie. Polki stały się również bardziej oszczędne (53%) oraz lepiej zorganizowane (55%).

Reklama

Co ciekawe, kobiety deklarują, że pandemia nie ma większego wpływu na ich związki – nie są ani zmęczone, ani podekscytowane możliwością spędzania większej ilości czasu z partnerami.

W dobie pandemii zmieniło się jednak nie tylko życie codzienne kobiet – podejście Polek uległo zmianie również pod względem zawodowym. Aż 44% zapytanych w wieku 24-35 lat oraz 37% w wieku 35-44 lata, deklaruje, iż mimo posiadania pracy, wyraża chęć jej zmiany. To właśnie w najmłodszej grupie wiekowej Polki są bardziej otwarte na zatrudnienie – 36% najmłodszych kobiet byłaby gotowa podjąć sezonową pracę poza Polską, 34% pracę tymczasową lub na okresowym kontrakcie, a 31% stałą.

Jak się okazuje, nie dla wszystkich młodych kobiet wyjazd do pracy poza Polską byłby nowym doświadczeniem. 28% procent Polek w wieku 25-34 lat co najmniej raz w życiu wyjechało za granicę do pracy sezonowej, a w przypadku pracy na kontrakcie oraz pracy stałej odsetek ten wynosi 13%.