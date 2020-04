Teraz, gdy świat zwolnił, a Ty spędzasz dużo więcej czasu w domu, masz świetną okazję do refleksji nad sobą, swoimi otoczeniem i tym, czego oczekujesz w swoimi życiu.

- Eksperci są zgodni, co do tego, że z dystansu społecznego może wynikać wiele niekorzystnych skutków psychologicznych. Mimo tych niepokojących wniosków, ten okres może być dla Ciebie konstruktywny. To dobry moment, aby określić to, co jest dla Ciebie najważniejsze, cieszyć się czasem, pomimo stresu i niepokoju, a także mówić głośno o sobie i o swoich oczekiwaniach - wyjaśnia Rocío Cardosa, specjalistka aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta.

Mając to na uwadze, eksperci stwierdzili, jak obecny styl życie zdradza rodzaj związku, który czeka singielkę w przyszłości albo przynajmniej sposób, w jaki spędzi swoją następną randkę.

Nadrabiasz serialowe zaległości

Świat może i jest pogrążony w chaosie, ale Ty zdecydowałaś skorzystać z wolnego tempa i nadrobić serialowe zaległości. To dla Ciebie doskonała (może nawet jedyna) okazja, żeby wreszcie dokończyć Orange Is the New Black, obejrzeć najnowszy sezon Domu z papieru albo umilić sobie czas takimi klasykami jak Przyjaciele.

Wiele wskazuje na to, że podobnie jak Ty, osoba, z którą pójdziesz na randkę, kiedy to wszystko już się skończy to zrelaksowany facet, który nie lubi komplikować spraw i po prostu pozwala na to, aby rzeczy rozwijały się w swoim własnym tempie.

Powrót do domowego gniazdka

Jak tylko dostałaś zielone światło, zachowując wszystkie środki ostrożności, wybyłaś w rodzinne strony. A to dlatego, że bez towarzystwa bliskich zwyczajnie nie jest w stanie wyobrazić sobie izolacji.

Prawdopodobnie taką samą taktykę obrałaś w poszukiwaniu osoby, z którą chcesz stworzyć związek. Idealny będzie dla Ciebie mężczyzna, któremu nie jest w głowie jednorazowa przygoda. Twój typ to wierny towarzysz, który gotowy jest zbudować coś dużo bardziej stabilnego.

Robisz kursy online

Planowałaś rozpocząć nowy kurs językowy lub pójść na warsztaty szydełkowania, ale wraz z kwarantanną Twoje plany nie doczekały się realizacji? Nie ma problemu, jesteś jedną z tych osób, które niewiele robią sobie z ograniczeń i szybko znajdują rozwiązanie. Tym razem jest nim Internet, który otwiera przed Tobą nowe możliwości, od tych najbardziej podstawowych, do tych najbardziej skomplikowanych. A Ty wiesz jak z nich skorzystać!

Podobnie sprawy mają się w związku. Szukasz kogoś, kto jest gotowy do kompromisów, łatwo dostosowuje się do sytuacji, podejmuje wyzwania i na siłę nie szuka wymówek. Prawdę mówiąc, taką osobę możesz znaleźć za pośrednictwem aplikacji randkowej. W końcu sieć nie ma przed Tobą żadnych tajemnic.

Korzystasz z okazji, aby być fit

W myśl zasady, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, znalazłaś w sobie tę wewnętrzną motywację i zaczęłaś robić to, co planowałaś od długich miesięcy. Od czasu, kiedy odkryłaś w sobie wewnętrznego Top Chefa w wersji light, przygotowujesz zdrowe zbilansowane posiłki. A do swojej codziennej rutyny dodałaś jeszcze trening.

Teraz, gdy w pełni skupiasz się na sobie, facet, z którym pójdziesz na następną randkę powinien być nie tylko osobą, z którą możesz dzielić się swoje nowe zainteresowania, ale również kimś, kto da Ci przestrzeń, kiedy będziesz jej potrzebowała.

Jesteś na bieżąco z tym, co się dzieje

Jeśli podczas kwarantanny sprawdzasz każdy newsy związany z pandemią, a swoje playlisty zmienisz na podcasty lub transmisje na żywo na temat COVID-19, to dlatego, że bez rzetelnej informacji nie wyobrażasz sobie swojego życia.

Dlatego też Twój ideał to mężczyzna szczery i otwarty na komunikację, nawet jeśli to, co ma zamiar powiedzieć nie zawsze jest najprzyjemniejszą rzeczą, która chcesz usłyszeć. Dobra wiadomość jest taka, że taka osoba wesprze Cię z w codziennych wyzwaniach, pomoże utrzymać kontakt z rzeczywistością, a gdy sytuacja będzie tego wymagała, posłuży dobrą poradą w znalezieniu konstruktywnego rozwiązania.