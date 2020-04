Po lepszej stronie lustra

Pozytywne nastawienie to punkt wyjścia zarówno dla dobrego samopoczucia, jak i prawidłowej komunikacji i relacji z innymi. Nie chodzi o to, by dostrzegać same korzyści we wszystkim, ponieważ na gorsze momenty też powinniśmy być przygotowani i je w pełni akceptować. Co w takim razie może pomóc? Szczery uśmiech i przyjazna postawa to najprostszy sposób na optymizm, który przenosimy na innych. Warto również skoncentrować się na działaniu. Wyznaczenie celów i ich realizacja sprawiają, że nie mamy czasu na negatywne myśli.

Każda okazja jest dobra

Martwienie się i narzekanie nigdy nie przyniosły nikomu korzystnych skutków. Wręcz przeciwnie. Osoby, które stale skarżą się na wszystko wokół, są odbierane jako toksyczne. Mają problemy z nawiązywaniem szczerych i długotrwałych relacji. Cieszmy się, powody na pewno się znajdą. Wystarczy dobrze się rozejrzeć. I nie wstydźmy się okazywać, że coś nam sprawia przyjemność. Zarażajmy innych naszą radością.

Zdrowo od środka

Na nasze samopoczucie i energię ma wpływ to, jak się odżywiamy. Zdrowe i wartościowe posiłki wpływają pozytywnie na stan naszego ciała i umysłu. Ograniczmy fast foody do minimum. Przez nie jesteśmy apatyczni i bardziej podatni na różne schorzenia. Nie zapominajmy o świeżych surowych warzywach, białkach i dobrych tłuszczach oraz wodzie. Nasz organizm będzie wdzięczny również za zrezygnowanie z wszelkich używek.

Ruch zawsze i wszędzie

Aktywność fizyczna nie tylko korzystnie wpływa na naszą figurę.

– Poranne ćwiczenia moim zdaniem dają więcej energii i chęci do realizacji postawionych sobie zadań. Takie pobudzenie organizmu ma same plusy. Mimo że nie mogę uczestniczyć w treningach, staram się codziennie ćwiczyć w domu. Każdy z nas powinien wykonywać jakiegoś rodzaju aktywność, ponieważ ma to pozytywny wpływ nie tylko na kondycję fizyczną, ale również psychiczną – mówi Kacper Piechocki, libero PGE Skry Bełchatów.

Dobre wieści

Zamiast ciągle śledzić złe wieści, dostarczajmy sobie dawkę pozytywnych informacji. Ulubiony serial, dobry film przyda się podczas odpoczynku, ale nie zapominajmy o wartościowych źródłach wiedzy, które pomogą nam m.in. zadbać o rozwój osobisty, nauczyć się nowego języka czy dostarczyć przydatnych informacji potrzebnych w pracy zawodowej. Bądźmy otwarci na wiedzę, która przyda się w przyszłości, w czasach po koronawirusie.