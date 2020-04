Kwarantanna to niezwykle cenna lekcja, dzięki której możemy dowiedzieć się wiele o naszym związku i uświadomić sobie jak bardzo ważna w naszym życiu jest obecność drugiej osoby. Obecny czas we dwoje może być zarówno szansą na wzmocnienie relacji, jak i źródłem konfliktów oraz nieporozumień. Jak wykorzystując ten czas poprawić relację i umocnić związek?

1. Rozmowa to podstawa

Szczere rozmowy to niezbędny element udanej relacji. Niestety po kilku latach związku partnerom może wydawać się, że wiedzą już o sobie wszystko. Warto jednak pamiętać, że życie podlega nieustannym zmianom, dzięki czemu stanowi doskonałe i niekończące się źródło tematów do rozmów. Z kolei rozmowa to podstawa w związku.

– Partnerzy powinni mówić sobie o wszystkim – o swoich lękach, obawach, planach czy marzeniach. Warto zadbać, aby komunikacja w związku była pełna szacunku i zrozumienia dla drugiej osoby. Unikajmy krytyki, ciągłych uwag oraz wyśmiewania się. Takie podejście sprawi, że wspólne rozmowy staną się przyjemnością, a nie przykrym codziennym obowiązkiem. W obecnym czasie wsparcie i bliskość drugiej osoby są niezwykle ważne. Dlatego dbajmy o nasze związki i dobrą komunikację z partnerem – wyjaśnia Dorota Kobierska, trener rozwoju osobistego, coach, psychoterapeuta, właścicielka firmy Personal Effect.

2. Romantyzm zawsze w cenie

Kwarantanna to dobry czas, aby umocnić swój związek, a także odkryć go na nowo. Zwłaszcza teraz, gdy spędzamy z partnerem blisko 24 godziny na dobę warto zadbać o dobrą atmosferę w domu. Nie zapominajmy o codziennych miłych gestach i czułościach. Śniadanie do łóżka, romantyczna kolacja przy świecach lub spontaniczny masaż mogą być dowodem na to, że wciąż zależy nam na drugiej połówce. Możemy również wykorzystać ten czas na wspomnienia. Przypomnijmy sobie jaki był początek naszej znajomości, co nas do siebie zbliżyło i co zainteresowało. Powrót do przeszłości pozwoli nam przypomnieć sobie te cechy partnera, które nas zaciekawiły i urzekły.

3. Kłótnie nie są złe

Obecna sytuacja spowodowała, że większość czasu spędzamy w domu z naszymi najbliższymi. Jest to nowa rzeczywistość, w której musimy się odnaleźć. Przebywanie z partnerem non stop przez tak długi czas może sprzyjać narastaniu konfliktów i nieporozumień, a sprzeczka z drugą połówką dla części z nas może być trudnym przeżyciem. Właśnie dlatego warto wiedzieć, jak dobrze i konstruktywnie się kłócić.

– Wszelkie spory i nieporozumienia należy rozwiązywać na bieżąco. Nierozwiązany problem z czasem narasta, co działa tylko na niekorzyść związku i osłabia bliskość w relacji. Podczas kłótni warto mówić o sobie, o swoich uczuciach i potrzebach. Trzymajmy się faktów. Ułatwi nam to konstruktywne poprowadzenie rozmowy. Najważniejsze jest jednak to, abyśmy odnosili się do siebie z szacunkiem i zrozumieniem oraz nie oceniali i nie moralizowali siebie nawzajem – wyjaśnia Dorota Kobierska.

Co zrobić, gdy napięcia i konflikty się powtarzają zbyt często?

– Jeżeli kłótnie są częste i nie prowadzą do rzeczowych rozwiązań, warto poszukać pomocy u specjalisty. Psycholog lub psychoterapeuta pomoże nam przezwyciężyć trudności oraz znaleźć odpowiednie rozwiązanie – dodaje ekspert.

Obecnie wielu specjalistów oferuje konsultacje on-line, dlatego to dobry czas, aby zainwestować we własną relację i sprawić, by związek był bardziej satysfakcjonujący.

4. Pomyśl o sobie

Zadbajmy również o czas tylko dla siebie. Obecnie dla wielu z nas chwile tylko dla siebie są na wagę złota. Dlatego warto wykorzystać ten czas na przyjemności oraz na rzeczy, które zawsze odkładaliśmy na później.

– Bądźmy dla siebie dobrzy, dbajmy o własne zdrowie i samopoczucie. Odpoczywajmy, regenerujmy siły, ale też przeznaczmy ten czas na swój rozwój i hobby. To wszystko sprawi, że będziemy bardziej zrelaksowani i optymistyczniej nastawieni do życia, a to z pewnością wpłynie na naszą relację z partnerem. Wbrew pozorom robienie rzeczy osobno, również może zbliżyć nas do siebie, a także da nam możliwość zatęsknienia za naszą drugą połówką. Ponadto realizując własne pasje oraz indywidualne potrzeby rozwijamy się, co sprawia, że stajemy się bardziej interesujący i atrakcyjni dla naszego partnera - tłumaczy Dorota Kobierska.

W przypadku, gdy panująca pandemia wymusiła rozłąkę z naszą drugą połową i obecnie nie możemy przebywać pod jednym dachem z naszym partnerem, warto pamiętać o codziennym kontakcie i wspólnych, szczerych rozmowach wzmacniających nasz związek. Dzięki temu zadbamy o relacje, poczujemy bliskość i wsparcie drugiej osoby, a także obniżymy poziom lęku i uczucie osamotnienia, związane z rozłąką. Jednak należy pamiętać, że w każdej sytuacji najlepszą receptą na udany związek jest miłość i szacunek, a także szczera rozmowa, wzajemne wsparcie i akceptacja.