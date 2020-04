Jak psychicznie radzić sobie w izolacji? Na to pytanie odpowiadała w programie Ewy Drzyzgi "36,6" dr Joanna Heidtman.

Reklama

- Przypominaj sobie codziennie po co to robisz. Człowiek potrzebuje sensu, żeby przetrwać długoterminowe trudności - powiedziała. - Dla wielu z nas jest to syndrom łodzi podwodnej, jesteśmy na jednej przestrzeni z różnymi potrzebami - dodała.

Jakie rady jeszcze przekazała internautom?