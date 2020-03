Zachowanie dystansu społecznego jest kluczowym środkiem zapobiegającym rozprzestrzeniania się epidemii, której teraz doświadczamy. W tym okresie może wydawać Ci się, że Twój związek stoi na krawędzi. Nie musi tak być. Te dni mogą być również doskonałą okazją na pogłębienie waszej relacji.

- Najnowsze badania nad związkami w epoce cyfrowej dowodzą, że możemy tworzyć intymne relacje poprzez interakcje online. Oznacza to, że okres fizycznego dystansu nie musi być karą dla waszego związku, ponieważ dzięki technologii możecie pozostać w stałym kontakcie i tym samym zbliżyć się do siebie - wyjaśnia Rocío Cardosa, specjalistka aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta.

Tworzenie bliskości w czasach, gdy wasza interakcja ogranicza się do kontaktów przez internet wykracza daleko poza wysyłanie memów i stickerów. W jaki sposób możecie sprawić, aby wasz związek wszedł na wyższy poziom dzięki zdalnej komunikacji?

Długie rozmowy

Często na randce albo podczas imprezy trudno znaleźć dobrą okazję do głębokiej rozmowy. Teraz, gdy jesteście w domu, możecie poruszać tematy, które wcześniej nie zajmowały szczególnego miejsca w waszym życiu.

Nie musicie ograniczać swoich rozmów jedynie do tego, czym zajmowaliście się w ciągu dnia. Zmieńcie dynamikę i rozmawiajcie długo. Teraz macie na to sporo czasu!

Maratony na odległość

Wybierz seriale lub kilka filmów, które chodzą Ci po głowie już od dłuższego czasu i obejrzyjcie je razem na Netflix Party. Tak, to możliwe, i to bez wychodzenia z domu! Nie musisz już czekać z filmem, który od dawna planujesz obejrzeć lub następnym odcinkiem ulubionego serialu.

A na koniec, przeprowadźcie wideorozmowę o fragmentach, które zrobiły na was najlepsze (lub najgorsze) wrażenie. To sprawi, że maraton będzie jeszcze ciekawszy.

Wspólne kolacje nadal aktualne

Kto powiedział, że podczas kwarantanny nie możecie zjeść razem kolacji? Po kilku dniach nieprzerwanego siedzenia w domu, wspólna kolacja przy świecach na Skypie, nie jest takim złym pomysłem.

Poświęć nieco czasu i przygotuj własną, wyjątkową kolację. Możesz też zaskoczyć swojego partnera i zamówić jego ulubione danie z dostawą pod jego drzwi.

Bądźcie kreatywni

W dobie nowych technologii, istnieje wiele aplikacji, które sprawią, że kwarantanna będzie znacznie bardziej przyjemne.

Od gier planszowych (czy wiesz, że istnieją internetowe wersje klasyków takich jak Scrabble i Monopoly?) po inne pomysły, które pozytywnie was zaskoczą. Co powiesz na serenadę online? Albo zdalne przyjęcie kostiumowe? A może wypad do wirtualnego muzeum? Do wyboru, do koloru!

Spróbujcie czegoś nowego

Wysyłanie nagich fotek i seks przez telefon to nie tylko udana zabawa, ale dobry sposób na zbudowanie intymność i odkrycie seksualności. To bardzo ważne, abyś darzyła zaufaniem swojego partnera. Dzięki temu będziesz czuła się bezpiecznie i komfortowo. Nie mniej istotne jest, abyście znaleźli coś co was podnieca i sprawia wam radość.

Poświęćcie trochę czasu i porozmawiajcie o swoich potrzebach i oczekiwaniach zanim przejdziecie do działania. To pomoże wam wprawić się we właściwy nastrój.

Pamiętajcie, że pozostając w domu, przyczyniacie się w znacznym stopniu do zmniejszenia skutków pandemii. Aby uczynić kwarantannę mniej stresującą, nasze porady nie tylko pomogą wam skutecznie pozbyć się nudy w związku, ale przede wszystkim mogą być świetnym sposobem na pogłębienie waszej relacji.