W wielu związkach przysłowiowe spanie na kanapie jednego z partnerów to synonim tzw. cichych dni, ale nie dla wszystkich oznacza to to samo.

Szczęśliwe pary śpią razem czy osobno? Reklama W „Dzień Dobry TVN” na ten temat rozmawiali vlogerka i autorka poradników dla kobiet Anna Szlęzak oraz seksuolog Andrzej Gryżewski. Czy spanie osobno osłabia związek?