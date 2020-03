8 marca to ważny punkt w kalendarzu. Dzień Kobiet obchodzi aż 83% Polaków. Panie otrzymują podarki od mężczyzn, są adorowane i celebrują swój dzień. Drażni je jednak fakt, że mężczyźni często wyśmiewają Dzień Kobiet (45%) lub zamiast świętować, obchodzą go na siłę (23%). A co o Dniu Kobiet myślą sami mężczyźni? Sprawdzono to.

Wśród mężczyzn Dzień Kobiet również jest dniem, który celebrują (81%) - wynika z sondy „Dzień Kobiet oczami mężczyzn” przeprowadzonej przez serwis Prezentmarzeń. Jednak panowie uważają, że kobiety obchodzą go raczej z przyzwyczajenia – jak twierdzi, aż 56% respondentów. Panowie mimo specjalnego dnia w roku kochają swoje kobiety i doceniają je za to, że po prostu są (42%). Paniom wydaje się, że są kochane za uśmiech i inteligencję (34%) – jak odpowiadały respondentki. Z obu jednak perspektyw obie płcie zgodnie odpowiedziały, że kobiety najbardziej pragną miłości i partnerstwa oraz spełnienia i docenienia, najczęściej zaś złoszczą się z powodu tego, że nie traktuje się ich poważnie oraz z braku czasu dla nich. Reklama Aby zadbać o kobiety w tym szczególnym dniu, mężczyźni najczęściej ofiarowują po prostu miły gest (44%). Obie płcie zgadzają się, że jest to coś co jak najbardziej wystarczy i uszczęśliwia panie. Ucieszyć, według panów, może również niestandardowa niespodzianka. Panowie uważają, iż najbardziej podoba się kobietom romantyczna kolacja (44%) oraz niestandardowo spędzony czas (30%). Upominki, które najbardziej zadowalają panie są z kategorii: relaks i SPA oraz właśnie kulinaria. Według mężczyzn panie najbardziej lubią otrzymywać duże bukiety kwiatów, obojętnie jakich (34%), mile widziane są również róże (28%) oraz tulipany (23%). Goździki są niechętnie kupowane przez panów (8%). Panowie uważają, że najlepiej jest docenić kobietę, dając jej coś wartościowego (41%) oraz podarować jej emocje w prezencie (21%). Chętnie podarowaliby coś, co pozwoliłoby zapomnieć o codziennej rutynie (22%) oraz coś szalonego, co zapamięta na długo (16%). - Mężczyźni decydują się na podarowanie prezentu w formie przeżycia, ponieważ chcą podarować paniom coś czego długo nie zapomną. Obecnie sposób życia przekłada się na nasze oczekiwania względem otrzymywanych upominków – oprócz tych tradycyjnych doceniamy prezenty pozwalające doświadczyć czegoś nowego, wyzwalające pozytywne emocje – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń. Panowie mają styl i gest. Najgorszym prezentem w Dniu Kobiet według panów są kiczowate gadżety (39%) oraz prezent kupiony przez przypadek na szybko (30%). Uważają również, że to partner lub mąż głównie pamięta o Dniu Kobiet (44%). Innego zdania są jednak kobiety, najbardziej docenione czują się przez kolegów z pracy (44%). Panowie często na niespodziankę wydają od 50 – 100 zł (27%) oraz 100 – 300 zł (25%).