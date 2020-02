Z raportu “Jakie są domy Polaków?” wynika, że do swoich czterech kątów najmocniej przywiązujemy się wtedy, gdy bez ograniczeń możemy dopasowywać każde pomieszczenie do własnych potrzeb. Doceniamy je za lokalizację, przestrzeń i przytulność, a przede wszystkim za to, że mieszkają w nich z nami najbliższe osoby.

Blisko 9 na 10 Polaków uważa swoje domy za bezpieczne. Większość z nas ocenia je też jako komfortowe (68,6%) i funkcjonalne (67,4%). Naszym ulubionym pomieszczeniem jest salon. To serce domu, gdzie spotykają się wszyscy domownicy, a także miejsce, które pozwala nam się w pełni zrelaksować i odpocząć.

W swoich domach wciąż jednak chcemy coś zmieniać. Tylko 1 na 5 Polaków twierdzi, że jego cztery kąty już teraz są dokładnie takie, jak chce. 61% deklaruje, że w ich wnętrzach przydałoby się przynajmniej kilka zmian. Najczęściej zastanawiamy się nad zakupem nowych mebli, zmianach układu przestrzennego lub przemalowaniem ścian.

Mimo to, domy Polaków są otwarte na gości. Ponad połowa ankietowanych przyjmuje ich u siebie przynajmniej raz w miesiącu, a co szósta osoba otwiera drzwi dla rodziny lub znajomych nawet kilka razy w tygodniu. Jak pokazują wyniki badania, najbardziej gościnne osoby to te, które są najbardziej zadowolone ze swoich domów. Co trzecia uważa, że jej wnętrza są idealne i nie trzeba w nich już nic zmieniać. Tylko 4% badanych podczas wizyty gości odczuwa wstyd związany z tym, jak mieszka.

Sposób, w jaki podchodzimy do urządzania naszych domów, mówi bardzo wiele o nas samych. W swojej najbliższej przestrzeni każdy z nas tworzy własną opowieść, którą dzieli się z bliskimi lub zachowuje tylko dla siebie.