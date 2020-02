Jak wynika z badania „Walentynki 2020 według Polaków” przeprowadzonego przez serwis Prezentmarzeń - 82% respondentów obchodzi Walentynki. Ponad 70% pań biorących udział w badaniu uważa, że Walentynki są dla nich ważne. Z czego 36% postrzega je jako bardzo ważne, a 34% wyznaje, że święto zakochanych to czasem jedyny dzień, kiedy mogą liczyć na romantyczne chwile. Są rzeczy, których kobiety nie lubią i nie tolerują w dniu zakochanych jak na przykład: kiedy brakuje tego dnia romantyzmu – 35% odpowiedzi, kiedy zapomina się o tym święcie, gdyż zaczynają nie być pewne związku – 29% odpowiedzi, kiedy partner popsuje Walentynki – 23% odpowiedzi.

Dla co trzeciego Polaka Walentynki to dobra okazja, aby zaprocentować u partnera lub partnerki. O udanym Dniu Zakochanych decyduje to, jak ten dzień spędzamy z ukochaną osobą (22%). Ważne jest również jaką niespodziankę przygotujemy (27%). Dla większości osób liczy się przede wszystkim szalony wieczór z niespodzianką (34%).

- Jak wynika z naszych obserwacji, zarówno panie jak panowie są coraz odważniejsi w organizowaniu walentynkowych niespodzianek, bo zdają sobie sprawę, iż najgłębiej w pamięci pozostają upominki, które mają w sobie element zaskoczenia. Zabierając partnera w ciekawe miejsce lub organizując niezapomniany wieczór, mamy szansę nie tylko na przyjemne spędzenie razem czasu, ale i na urozmaicenie codziennej rutyny w związku, a nawet spełnienia marzeń ukochanej lub ukochanego - komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

W dniu zakochanych ankietowani uważają, że powinno się okazywać emocje poprzez romantyczną kolację (31%), która jak się okazuje jest również „must have” tego święta (30%) lub zrobić coś bardziej niestandardowego jak na przykład: zjeść kolację w ciemności (29%), udać się na masaż dla dwojga (23%) lub zamówić profesjonalną sesję zdjęciową (15%).

Panowie, jak wynika z badania, nie są wielbicielami święta zakochanych. Choć mężczyźni podchodzą do tego dnia zupełnie inaczej to często celebrują je ze względu na partnerkę (20%). Wyniki pokazały, że 54% zapytanych respondentów uważa, że to głównie mężczyźni robią walentynkowy prezent, bo kobiety wręcz tego oczekują choć dla panów to raczej kiczowate święto przesadnego okazywania uczuć (29%), a już na pewno nie lubią kiedy się ich zmusza do okazywania uczuć na akord (20%). Roszczeniowa postawa partnerki również nie jest mile widziana bo przecież to również ich święto (18%).

Upominki są nieodłącznym elementem dnia zakochanych i z tej okazji jesteśmy skłonni sięgnąć głębiej do portfela, kupując kwiaty, słodycze i droższe prezenty. Jak pokazują wyniki badania co trzeci z nas zamierza na walentynkowy prezent w tym roku przeznaczyć od 100 do 300 zł, 13% od 300 do 500 zł, a 8% zamierza zaszaleć i wydać powyżej 500 zł.

* Badanie „Walentynki 2020 z perspektywy Polaków” została zrealizowana przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1003 respondentów w formie ankiety online w styczniu 2020.