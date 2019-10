Wiele osób ma sceptyczne podejście do historii o nawiedzonych domach. Nie jest to do końca zbadane, chociaż jedna czwarta Polaków przyznaje się, że doświadczyła paranormalnych zdarzeń.

W studiu „Dzień Dobry TVN” antropolog kultury Łukasz Maurycy Stanaszek wyjaśnił, dlaczego ludzie wierzą w zjawiska nadprzyrodzone.