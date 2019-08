Wczorajszego wieczoru na scenie trwającego od wtorku TOP of the TOP Sopot Festival 2019 wystąpiła m.in. Kayah. Koncert z jej udziałem prowadzili Agnieszka Woźniak-Starak i Filip Chajzer. Choć to para doświadczonych prezenterów, nie udało się uniknąć wpadki.

Jak donosi dziś Wirtualna Polska, kiedy Kayah schodziła ze sceny, Filip Chajzer komentując jej występ, rzucił niby żartem "Ależ się ona trzyma" (warto dodać, że gwiazda kończy w tym roku 52 lata i naprawdę wygląda doskonale).

Dziennikarka, która zwróciła na to uwagę, uznała te słowa za wyjątkowo niestosowne. Choć z jednej strony można by je uznać za komplement, to z drugiej niewątpliwie odnoszą się do wieku i są wyrazem oceny, która nie powinna mieć miejsca w przypadku jakiejkolwiek relacji - szczególnie na linii kobieta - mężczyzna.

Faktycznie, komentarz prezentera trudno uznać za zabawny, ale możliwe, że nie sprawił Kayah przykrości, bo schodząc ze sceny, mogła go już nie usłyszeć.

Też uważacie, że słowa Chajzera to jedne z tych, których żadna kobieta nie chciałaby usłyszeć?