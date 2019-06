Herbuś tłumaczy, że celem warsztatów nie będzie udzielanie konkretnych rad czy wskazówek, ale inspirowanie swoją postawą, odwagą i gotowością do podjęcia nowych wyzwań i zdobywania doświadczeń.

– Szykuję cykl warsztatów dotyczących różnych sposobów wyrażania kobiecości. Pomysł zrodził się właśnie z potrzeby, bowiem wiele razy docierały do mnie takie informacje à propos potrzeb u kobiet. Pojawiały się pytania, czy mogłabym takie spotkania poprowadzić – mówi Edyta Herbuś.

Tancerka sama była niejednokrotnie uczestniczką takich zajęć, dużo z nich wyniosła i zdobytą wiedzę chce przekazywać dalej.

– Mam już za sobą takie doświadczenia, okazało się, że to jest coś, w czym czuję się bardzo dobrze korzystając z własnych medytacji, z drogi samorozwoju, jakichś takich duchowych praktyk, które sobie wdrożyłam w życie jakieś 5 lat temu. Bardzo dużo się sama o sobie dzięki temu dowiedziałam, poznałam narzędzia też do takiej pracy, więc teraz chętnie się tym dzielę – mówi Edyta Herbuś.

Na razie trwają ustalenia co do konkretnego przebiegu zajęć i miejsc, w których mogłyby się one odbywać. Tancerka nie chce wprowadzać żadnych ograniczeń wiekowych. Zamierza się spotkać zarówno z młodymi dziewczynami, jak i z paniami w podeszłym wieku.

– Jestem w trakcie kształtowania takiej formuły po to, żeby w wakacje spotykać się z kobietami, żebyśmy mogli sobie wspólnie pracować, rozmawiać, wzrastać, inspirować się wzajemnie – mówi Edyta Herbuś.