Psycholog i coach Miłosz Brzeziński opowiedział w "Kawalerce" Łukasza Jakóbiaka o tym, jak powinien wyglądać dobry związek. Czy bazuje to na rozkładzie sił?

- Zazwyczaj każdy ma poczucie, że wkłada w związek dużo więcej niż druga osoba. Nigdy to nie jest 50-50 - powiedział. - Dobry związek to taki, że kiedy wchodzisz do domu i mówisz, że masz dzisiaj 20, to twój partner mówi, że ma 80 i to ogarnie - zdradził.