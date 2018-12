Kobiety zajmują niezwykle ważne miejsce w życiu Joanny Horodyńskiej. Wśród jej znajomych, bliższych i dalszych, znajdują się przedstawiciele obu płci, najmocniejsze więzi łączą jednak stylistkę z dwiema kobietami. Ich przyjaźń trwa już od wielu lat i jak twierdzi gwiazda, wszystkie trzy dokładają starań, by ją pielęgnować. Stylistka podkreśla, że ważne są dla niej właśnie takie długoletnie relacje, przestaje natomiast wierzyć w przyjaźnie, które obecnie nawiązuje. Równie istotną osobą w życiu gwiazdy Polsat Café jest jej mama, znana ekonomistka Ewa Okoń-Horodyńska.

– Pokazała mi, że można być osobą wolną i żeby się tego nie bać. Kobiety, bądźmy razem, do tego cały czas namawiam i nawet jeżeli jakaś jest dla mnie niemiła, to podchodzę i pytam: Dlaczego tak jest? – mówi Joanna Horodyńska.

Gospodyni programu „Gwiazdy na dywaniku” woli od razu wyjaśniać wszelkie nieporozumienia i nie dopuszczać, by przekształciły się w ukryty konflikt. Jest przekonana, że mówiąc sobie nawzajem prawdę, nawet przyznając się do zazdrości wobec koleżanki, możliwe jest utrzymanie pozytywnych relacji między kobietami. Gwiazda nie ukrywa też, że zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym nie zawsze otrzymywała od innych kobiet wyłącznie wsparcie.

– Przez wiele lat spotykałam kobiety, które podkładały mi kłody pod nogi. To jest trudny temat, bo my sobie zazdrościmy mocno. W stacji Polsat Café, także w moim wydawnictwie, spotkałam kobiety, szefowe, które były moimi koleżankami, przyjaciółkami i partnerkami do tego, żeby zrobić superprojekty – mówi Joanna Horodyńska.

Gwiazda twierdzi, że w redakcji Polsat Café nie ma zazdrości i rywalizacji, wszyscy nastawieni są na szczere rozmowy i wyjaśnianie nieporozumień. Stylistka nie kryje wdzięczności wobec szefowej stacji, Jolanty Borowiec, której zawsze mogła otwarcie powiedzieć o swoich problemach w pracy, podzielić się swoimi przemyśleniami i wyjaśnić, co jej przeszkadza.

– Kobiety w Polsat Café, które poznałam, zawsze były superkumpelami i dlatego jak myślę o Polsat Café, to zawsze mam dreszcze. To jest niesamowite miejsce, dlatego chciałabym tu być jeszcze, jeszcze trochę, żeby właśnie tą prawdziwą babską przyjaźń otrzymywać - mówi Joanna Horodyńska.

Stylistka nie lubi być ograniczana, zarówno przez ludzi, jak i okoliczności życiowe. Podkreśla, że zamknięta w jakichkolwiek ramach czuję się pozbawiona możliwości oddychania. Tuż przed rozpoczęciem nowego roku jej postanowieniem jest podążanie tą samą drogą, a więc bycie osobą mającą własne zdanie i odwagę do jego wyrażania.

– Jestem kobietą walczącą i nawet jeżeli się potykam i mi nie wychodzi, to próbuję dalej – mówi Joanna Horodyńska.