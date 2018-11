Karta plastikowa to dalej bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie z anteną zbliżeniową, bo to daje bardzo dużą łatwość i wygodę. Powiedziałabym, że karta jeszcze przez jakiś czas z nami zostanie, są segmenty i grupy społeczne, które są bardzo przywiązane do kawałka plastiku i będą z niego korzystać, natomiast coraz bardziej widzimy przenoszenie się karty do smartfona, do świata on-line, do świata wirtualnego, do internetu. I ten trend będzie przyspieszał - przewiduje Małgorzata O’Shaughnessy dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Visa i jedna z uczestniczek debaty "Kiedy Polacy przestaną korzystać z plastikowych kart płatniczych? I czym je zastąpią".

Bezpieczeństwo transakcji, które przenoszą się w świat wirtualny mają zapewnić miedzy innymi takie technologie, jak zastępowanie poprzez token wrażliwego numeru karty, który podajemy w sieci, a także rozwiązania oparte o analizę behawioralną, która pozwala „wyłowić” transakcje podejrzane, niezgodne z naszymi wzorcami zachowań zakupowych.

Panel dyskusyjny pod nazwą "Kiedy Polacy przestaną korzystać z plastikowych kart płatniczych? I czym je zastąpią" odbył się 22 listopada 2018 r. w Warszawie w ramach Kongresu Bankowości Detalicznej. Wzięli w niej udział przedstawiciele banków, sieci handlu detalicznego oraz firmy VISA. "DGP" była patronem medialnym Kongresu.