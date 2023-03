Naukowcy z London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), University of Glasgow i University College London przyjrzeli się czynnikom wpływającym na zmiany satysfakcji seksualnej u kobiet w wieku 40-59 lat. Chcieli też dowiedzieć się, jak same kobiety wyjaśniają zmiany zachodzące w ich prywatnej sferze seksualnej.

Naukowcy przeprowadzili pogłębione wywiady z kobietami w średnim wieku i połączyli odpowiedzi z danymi ankietowymi z trzeciego badania National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3).

Okazało się, że z ponad 2 000 kobiet w wieku od 40 do 59 lat, jedna trzecia nie uprawiała seksu w ciągu ostatniego miesiąca, a mniej niż połowa była niezadowolona ze swojego życia seksualnego.

Badanie wykazało, że wiek i okres menopauzy w znacznie mniejszym stopniu wpłynęły na spadek jakości i częstotliwości aktywności seksualnej niż styl życia, którego nieodłącznym elementem jest stres. Czynniki te pogarszają również relacje partnerskie, co przekłada się na życie seksualne.

„To, czego nie udało się uchwycić w ankiecie, a wypowiedzi kobiet wyraźnie to zilustrowały, to sama waga presji wywieranej na kobiety w wieku średnim. Kobiety, z którymi przeprowadzono wywiady, opisywały swoje napięte harmonogramy i wyzwania związane z łączeniem życia rodzinnego, zawodowego i towarzyskiego. Mówiły o trudnościach finansowych w ich związkach, obawach o członków rodziny, dzieciach i starzejących się rodzicach, którzy potrzebują praktycznej pomocy i wsparcia emocjonalnego” – piszą autorzy badania.

Kobiety akcentują „podwójne obowiązki opiekuńcze” – czyli te wobec dzieci i rodziców. Naukowcy przyznają, że jest to narastający problem, którego nie doświadczyło poprzednie pokolenie. Kobiety są tak zajęte, że brakuje im czasu i energii, aby cieszyć się regularnym i satysfakcjonującym życiem seksualnym.

- Niewiele badań uwzględniało poglądy kobiet, próbując zrozumieć zakres czynników wpływających na doświadczenia seksualne w średnim wieku. Spadek częstotliwości współżycia musi być osadzony w kontekście zmian społecznych, jak również indywidualnych okoliczności. Kobiety w średnim wieku są dziś często nazywane ‘pokoleniem kanapkowym’ – wyszły za mąż i urodziły dzieci później niż poprzednie pokolenia, pracują i utrzymują zarówno małe dzieci, jak i starszych rodziców. Natłok obowiązków sprawia też, że nie radzą sobie z pojawiającymi się problemami zdrowotnymi – powiedziała prof. Kaye Wellings, specjalizująca się w badaniach nad zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym w LSHTM. - Mamy nadzieję, że odkrycia będą uspokajające dla kobiet, bo pokazują, że w ich przypadku częstotliwość seksu ma niewielki związek z satysfakcją z życia seksualnego - dodała.

Natsal-3 to największe badanie naukowe dotyczące zdrowia seksualnego i stylu życia w Wielkiej Brytanii. Badania prowadzone przez LSHTM, UCL i NatCen Social Research są przeprowadzane co 10 lat od 1990 roku i obejmują wywiady z ponad 45 000 osób. Badanie zostało sfinansowane przez Medical Research Council i Wellcome Trust, z dodatkowymi funduszami z brytyjskiego Research and Innovation oraz Department of Health and Social Care. (PAP)

Autorka: Urszula Kaczorowska

