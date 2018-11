Koszula nocna – To strój, który z jednej strony wybierają kobiety romantyczne, pragnące podkreślić swoją kobiecość, z drugiej, te chcące zatuszować niedoskonałości figury. To właśnie forma miękkiej bawełnianej koszulki nocnej pozwoli podkreślić piękny biust czy zgrabne nogi, ale także, jeśli koszulka jest luźna, ukryje np. brzuszek. Psychologowie podkreślają, że taki model jest charakterystyczny dla kobiet wyjątkowo poukładanych i uporządkowanych, ale także zwracających uwagę na opinię otoczenia.

Seksowna koszulka z koronką – Kojarzona z luksusem i klasą, charakteryzuje kobietę bardzo wymagającą. Dba o siebie, lubi błyszczeć, brylować w towarzystwie, czuć się piękna, pociągająca i być obsypywana komplementami. Kobieta taka wybiera koszulki najwyższej jakości, o seksownych krojach podkreślających jej atuty. Często kobieta szykowna wybiera modele wykończone koronką np. w postaci aplikacji na plecach lub delikatnego akcentu. Psychologie przypisują kobiecie wybierającej ten typ piżamy potrzebę adoracji, ale także opieki i bliskości.

Piżama w słodkie motywy – Wybierana nie tylko przez małe dziewczynki, ale także dorosłe kobiety, sugeruje potrzebę ciepła i opieki. Wybór piżamy w formie topu i spodenek, czy jednoczęściowego kombinezonu z motywem pięknej ważki czy uroczego buldożka daje sygnał, że kobieta chciałaby otrzymać poczucie bezpieczeństwa i stać się choć na chwilę małą dziewczynką. Psychologowie dodają, że upodobanie do takich słodkich piżamek charakteryzuje kobiety wyjątkowo wierne.

Męska góra – Kobiety często śpią w górach od piżamy swojego faceta. W związku z tym marki takie, jak sleepless in Warsaw proponują modele piżam stworzone na ich wzór np. męskiej koszuli. Wybierająca taką formę piżamy, kobieta daje znak praktycznego podejścia do życia. W koszuli swojego faceta jest jej komfortowo, a nawet kupując piżamę wybiera męski, wygodny fason. Psychologowie podkreślają wyjątkowo pozytywne nastawienie i radość z życia takich kobiet. Przypisują im też ciekawość i otwartość na nowości, zarówno nowych ludzi, nowe miejsca czy przeżycia.

Bawełniany podkoszulek – Synonim wygody i praktyczności. Wybierany przez kobiety chcące się wyspać, czuć się komfortowo i wyglądać przy tym nie seksownie czy uwodzicielsko, ale po prostu fajnie. Bawełniany podkoszulek to jeden z najbardziej popularnych modeli piżamy. Najbardziej uniwersalny i sprawdzający się zarówno podczas nocy we dwoje, wypadu nad morze z przyjaciółkami czy w ekskluzywnym spa. Psychologowie dodają mu rolę komunikatu, że kobieta śpiąca w nim to materiał nie tylko na partnerkę, ale także doskonałego przyjaciela swojego faceta.

Klasyczna piżama – Dwuczęściowa, złożona ze spodni z długimi nogawkami i góry – zwykle w formie bluzy z długim lub krótkim rękawem, charakteryzuje domatorki. Wygodna, komfortowo otulająca całe ciało, do tego miękka, bo wykonana z najwyższej jakości bawełny, stanowić może pewnik dobrze przespanej nocy. Daje ciepło, wygodę i stylowy wygląd. Nie jest może tak seksowna jak koszulka z koronką, ale czy zawsze trzeba wyglądać seksownie? Psychologowie przypisują kobietom wybierającym klasyczne piżamy sukcesy zawodowe, pełne zaangażowanie w pracę i wykonywane zadania.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki sleepless in Warsaw.