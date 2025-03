Borówka amerykańska to jeden z najchętniej uprawianych krzewów owocowych w Polsce. Jest doceniana ze względu na smak i bogate w wartości odżywcze owoce. Aby zapewnić jej optymalne warunki do rozwoju, warto zadbać nie tylko o prawidłowe podlewanie i przycinanie, ale także o odpowiednie sąsiedztwo. Co sadzić obok borówki amerykańskiej, aby pięknie kwitła? Poznaj sprawdzone sposoby.