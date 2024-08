Problemy ze snem: poważny problem, który może dotknąć każdego

Problemy ze snem to powszechne zjawisko, które może dotknąć każdego, niezależnie od wieku czy płci.Sen to podstawowapotrzebaorganizmuczłowieka. To w trakcie snu organizm ma szansę odpocząć i zregenerować się. Tym samym problem z zasypianiem, a także wybudzanie się w nocy i słaba jakość snu, mogą mieć negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia.

Bezsenność może powodować zwiększoną drażliwość w ciągu dnia, poczuciesenności, ciągłe uczucie zmęczenia czy też trudnościzkoncentracją. Kłopoty ze snem mogą być objawem różnych chorób somatycznych, zaburzeń psychicznych lub też innych dolegliwości, których podłoża trzeba szukać znacznie głębiej.

Jednak przed poddaniem się specjalistycznej diagnozie (która w wielu przypadkach może na szczęście nic nie wykazać), warto zwrócić uwagę na higienę naszego snu oraz to, jak funkcjonujemy w ciągu dnia. A to dlatego, że nawet stosunkowo niewielkie zmiany w naszych codziennych, wieczornych rytuałach mogą znacznie wpłynąć na lepszą jakośćsnu. A tym samym znacząco poprawić ogólne samopoczucie. Bowiem zarówno życie w ciągłym biegu jak i np.: korzystanie z urządzeń typu smartfony czy komputery tuż przed zaśnięciem, mogą być główną przyczyną problemów z zasypianiem i jakością snu.

Skuteczny i naturalny sposób na spokojny sen

Dodatkowym sposobem na polepszenie jakości snu jest przygotowaniei wypicie wieczorem naparu o wartościach leczniczych i relaksujących. W tym celu możemy skorzystać z naturalnych dobrodziejstw jakimi są rośliny takie jak lawenda.

Krzewylawendę najczęściej kojarzą się ze słoneczną Prowansją. Niemniej jednak lawenda jest znana nie tylko ze względu na jej walory estetyczne. Roślina ta ma wiele właściwości prozdrowotnych.Naparzlawendy wykazuje działanieuspokajające, nasenne oraz łagodzistanylękowe. Kwiatylawendy poza poprawą snu, wspomagajątakżeprocesytrawienne oraz pomagająwłagodzeniudolegliwości żołądkowo-jelitowych.

Jak przygotować herbatkę z lawendy.Naparzkwiatówlawendy wypity przed snem to świetny sposób na uspokojenie umysłu i przygotowanie organizmu to snu.

Aby przygotować herbatkę z lawendy, potrzebujemy 1 łyżeczki suszonej lawendy lub 2 łyżeczek świeżej lawendy. Lawendę wrzucamy do szklanki i zalewamy gorącą, ale nie wrzącą wodą (najlepiej o temperaturze 90-95 stopni Celsjusza). Napar przykrywamy i pozostawiamy na 5-10 minut. Po tym czasie odcedzamy. Możemy dodać wedle uznania miód lub cytrynę.