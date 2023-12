Jeśli nie wyczyściłaś kaloryfera, gdy zaczął się sezon grzewczy, to duży błąd. Warto go teraz naprawić. Ciepło unosi cząsteczki kurzu w powietrze, a wraz z nim roztocza i bakterie, co ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego kaloryfer powinno się myć na początek i koniec sezonu grzewczego. A jeśli w domu jest alergik, to nawet raz w miesiącu.

Jak wyczyścić kaloryfer żeberkowy?

Najpierw zakręć kaloryfer i poczekaj, aż ostygnie .

Następnie zabezpiecz miejsca pracy. Połóż ręczniki lub inne materiały, które mogą wchłonąć wodę, wokół kaloryfera, aby zabezpieczyć podłogę przed zabrudzeniem.

Użyj miotełki, szczotki lub odkurzacza z miękką końcówką, aby usunąć kurz i brud z zewnętrznych części kaloryfera. Szczególną uwagę zwróć na przestrzenie między żebrami, gdzie gromadzi się najwięcej kurzu.

Przetrzyj zewnętrzne części kaloryfera szmatką nasączoną wodą z dodatkiem kropli płynu do mycia naczyń. Możesz użyć innego delikatnego środka czyszczącego, ale upewnij się, że nie jest on szkodliwy dla powierzchni kaloryfera. Wypróbuj go np. w miejscu od spodu kaloryfera.

Do czyszczenia przestrzeni między żebrami kaloryfera użyj specjalnej szczotki do czyszczenia kaloryferów. Możesz też owinąć miękką szmatkę wokół linijki i tak zrobioną myjką wytrzeć żeberka kaloryfera.

Najpierw wytrzyj wewnętrzne części kaloryfera wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń (na 2 szklanki wody dodaj 2-3 krople płynu). Na koniec użyj suchej szmatki, aby usunąć wszelką wilgoć z kaloryfera.

Jak wyczyścić płytę grzewczą? Skorzystaj z pomysłu, który jest hitem Instagrama

Wyłącz płytę i poczekaj, aż ostygnie .

Następnie pod płytą rozłóż folię i połóż na niej ręczniki lub szmaty, które wchłoną wodę. Ustaw na nich miskę. Ważne jest dokładne zabezpieczenie podłogi przed zalaniem.

Wymieszaj 2 szklanki ciepłej wody z 1 łyżką płynu do prania.

Roztwór przelej przez grzejnik, tak by brudna woda spływała do miski.

Grzejnik wysusz od góry i od dołu ciepłym nawiewem suszarki. Następnie włącz.

Ręczniki pozostaw pod grzejnikiem tak długo, aż będziesz pewny, że jest on już suchy i nie wycieka z niego woda.