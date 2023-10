Jak czosnek działa na rośliny?

Czosnek jest znany z wielu korzyści zdrowotnych. W medycynie ludowej jest uważany za naturalny antybiotyk. Ma działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Zastosowanie go zamiast chemicznych środków będzie bardziej ekologiczne i mniej agresywne wobec roślin doniczkowych, a także domowników.

Czosnek pozwala pozbyć się mszyc, wciornastek czy mączlików. Oprócz tego przeciwdziała grzybom i chorobom grzybowym, na które są narażone rośliny. Ponadto, wzmacnia naturalną odporność roślin nie tylko na infekcje, ale też na zmiany temperatur i warunki pogodowe.

Ząbki czosnku w pielęgnacji roślin

By pozbyć się chorób i szkodników należy rozłożyć kilka ząbków lub łupinek czosnku w doniczce lub w ziemi obok rośliny. Jeśli stosujesz ząbki czosnku, to pamiętaj, by były obrane i ponacinane, bo wtedy efektywniej wzbogaci on glebę w niezbędne substancje. Ząbki lub łupinki czosnku należy wymieniać mniej więcej co dwa miesiące.

Wyciąg z czosnku

Wyciągiem przygotowanym z czosnku możemy opryskać rośliny, gdy zaczynają chorować albo kiedy zaatakują je szkodniki. Do jego przygotowania wystarczy kilkanaście nieobranych ząbków czosnku. Należy zalać je około 10 litrami gorącej wody i zostawić pod przykryciem na około pół godziny. Takiego roztworu nie rozcieńczamy tylko od razu opryskujemy lub podlewamy nim rośliny. Należy zużyć go od razu.

Napar z czosnku

Napar z czosnku można stosować w formie oprysku albo do podlewania roślin. By go przygotować, należy rozgnieść 10 nieobranych ząbków czosnku i gotować je w 2 litrach wody przez 30 min. Po ostygnięciu trzeba przelać roztwór przez sitko i rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10. Taki preparat można wykorzystywać w celach prewencyjnych przed chorobami i szkodnikami. Od momentu przygotowania można przechowywać go przez około 2 miesiące.

Gnojówka z czosnku

Stosując gnojówkę z czosnku, możemy zdezynfekować glebę i zapobiec chorobom grzybowym. Gnojówka wpłynie też korzystnie na systemy korzeniowe roślin. Do jej przygotowania potrzeba 200 g nieobranych ząbków czosnku i 10 litrów zimnej wody. Ząbki zalewamy wodą i odstawiamy na około 2 tygodnie, by roztwór sfermentował. Po tym czasie należy gnojówkę rozcieńczyć w proporcji 1:3 i podlać rośliny.

Posadź czosnek w ogrodzie

Czosnek warto posadzić w ogrodzie między innymi roślinami. Pozwoli to uchronić je przed pleśnią, a także cieszyć się czosnkiem, który możemy potem wykorzystać w kuchni. Sadzenie czosnku wokół roślin, które są szczególnie podatne na ataki owadów, może pomóc też w ochronie przed szkodnikami.