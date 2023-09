Reklama

Czarne plamy na silikonie nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale mogą również stanowić zagrożenie dla zdrowia. Pleśń i grzyby produkują bowiem toksyczne substancje, które mogą powodować problemy z oddychaniem, alergie i inne schorzenia. Dlatego jak najszybciej pozbądź się ciemnego nalotu wokół brodzika, wanny czy umywalki. Sprawdź, jak to zrobić.

Plamy na silikonie? Sięgnij po sodę oczyszczoną i ocet

To najpopularniejsza metoda usuwania czarnych plam z silikonu.Soda oczyszczona ma właściwości wybielające i antybakteryjne, a ocet działa jak naturalny środek dezynfekujący. Możesz dodać sok z cytryny, żeby przy okazji odświeżyć łazienkę cytrusowym zapachem.

Aby wyczyścić silikon tym sposobem, wykonaj poniższe kroki:

Przygotuj mieszankę sody oczyszczonej i octu w stosunku 1:1.

Nanieś mieszankę na czarne plamy za pomocą szczoteczki do zębów lub gąbki.

Pozostaw papkę na silikonie na około 30 minut.

Spłucz silikon czystą wodą.

Amoniak do wybielania silikonu przy umywalce, wannie lub brodziku

Amoniak to kolejny skuteczny środek na czarne plamy z silikonu. Ma on właściwości wybielające i rozpuszczające tłuszcze, dzięki czemu jest w stanie usunąć nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Jak postępować w tym przypadku?

Rozpuść 1/3 szklanki amoniaku w 1/2 szklanki wody.

Nanieś roztwór na czarne plamy (podczas aplikacji pamiętaj o rękawiczkach ochronnych).

Pozostaw roztwór na silikonie na około 30 minut.

Spłucz silikon czystą wodą.

Czyszczenie silikonu za pomocą płynu do mycia naczyń i pary

W pozbyciu się czarnych plam z silikonu może ci pomóc również płyn do mycia naczyń. Posiada on właściwości czyszczące i wybielające, dzięki czemu jest w stanie usunąć zabrudzenia i zarodniki pleśni. Najlepiej nałóż płyn do mycia naczyń na czarne plamy za pomocą gąbki lub ściereczki, a detergent wcieraj dotąd, aż plamy znikną.

Inny patent to wyczyszczenie i zdezynfekowanie silikonu silnym strumieniem pary. Potrzebujesz do tego odkurzacza parowego z wąską końcówką. Para wodna rozpuszcza zarodniki pleśni i grzybów, dzięki czemu można łatwo usunąć je z łazienkowych powierzchni.

O czym pamiętać przy czyszczeniu czarnych plam z silikonu?

Przed zastosowaniem któregokolwiek z powyższych sposobów należy przetestować go na niewielkim fragmencie silikonu. Dzięki temu sprawdzisz, czy użyty przez ciebie środek nie spowoduje uszkodzeń. Aby zapobiec ponownemu powstawaniu czarnych plam na silikonie, należy regularnie go czyścić i dbać o to, by dokładnie wietrzyć łazienkę, aby uniknąć gromadzenia się w niej wilgoci.

Niestety czasami może zdarzyć się, że silikon jest już na tyle zniszczony i brudny, że najlepszym rozwiązaniem będzie jego usunięcie. Sięgnij wtedy po ostry nożyk i wytnij silikonowe uszczelnienie znajdujące się między fugami albo armaturą. Następnie odtłuść powierzchnię, nałóż nową warstwę silikonu (np. za pomocą pistoletu), poczekaj, aż wszystko wyschnie – i gotowe!