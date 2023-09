Reklama

Uprawa lawendy –widok rodem ze słonecznej Prowansji

Lawenda to roślina chętnie uprawiana w Polsce. Dobrze rośnie w naszym klimacie. Ta wieloletnia roślina zazwyczaj kojarzy się ze słoneczną Prowansją nie bez powodu. Bowiem jest to region w południowo-wschodniej Francji nad Morzem Śródziemnym słynący z rozległych pól porośniętych lawendą.

W Polsce spotykane są głównie cztery gatunki lawendy:

lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia)

wąskolistna (Lavandula angustifolia) lawenda francuska (Lavandula stoechas)

francuska (Lavandula stoechas) lawenda pośrednia (Lavandula x intermedia)

pośrednia (Lavandula x intermedia) lawenda wielodzielna (Lavandula multifida)

Lawendę możemy posadzić w ogrodzie, na polu lub w doniczce. Najpopularniejszy w naszym kraju gatunek lawendy to lawenda wąskolistna. Jest to roślina mrozoodporna, która kwitnie w lipcu oraz sierpniu. W naszych warunkach klimatycznych krzewy lawendy osiągają wysokość między 50 a 80 cm. Przy czym najwyżej sięgają kwiatostany.

Lawenda kojarzona jest zazwyczaj z fioletowymi lub liliowymi kwiatami, jednak zależnie od odmiany mogą być one również białe, różowe lub purpurowe. Kwiaty lawendy są bardzo małe ale liczne. Grupują się w kwiatostany wyglądające jak kłosy. Roślina ta zawiera różne związki, w tym także znany olejek lawendowy. Ma ona zastosowanie nie tylko dla zdrowia, ale również w kuchni i kosmetologii. Najchętniej wykorzystywanym surowcem zielarskim są jej kwiaty.

Gdzie sadzić lawendę?

Jedną z istotnych kwestii w uprawie lawendy jest dobór odpowiedniego podłoża. Roślina lubi gleby przepuszczalne, dobrze zdrenowane. Lawenda ma małe wymagania glebowe. Preferuje gleby zasadowe, które mogą zawierać wapń. Pamiętajmy, że lawenda dobrze znosi suszę, natomiast bardzo źle reaguje na zbyt dużą ilość wody w glebie. Zatem nie będzie dobrze rosnąć w ziemi słabo przepuszczalnej, gliniastej, podmokłej i zbyt kwaśnej.

Kiedy sadzić lawendę?

Lawendę najlepiej sadzić w jednym z dwóch terminów: wiosną (począwszy od początku kwietnia) oraz jesienią (we wrześniu lub też na początku października). Lawenda lubi nasłonecznione stanowiska z dobrze przepuszczalną glebą. Warto wybrać dla niej takie miejsce, gdzie nie będzie zbyt wilgotno oraz wiecznie, a do tego lawenda będzie miała przestrzeń, aby rosnąć swobodnie. Roślina ta bowiem nie lubi nadmiernego zagęszczenia.

Jak sadzić lawendę, by pięknie rosła?

Sadzenie lawendy do gruntu. Sadzonki lawendy po wyjęciu z doniczek warto włożyć na chwilę do miski z wodą. Dzięki temu korzenia dobrze nasiąkną. Pod każdą roślinę należy wykopać otwór w ziemi o szerokości około 30 cm i głębokości 40-45 cm. Rozstaw między kolejnymi krzakami lawendy powinien wynosić około pół metra. Na dno każdego miejsca przygotowanego do posadzenia lawendy warto wsypać kilkucentymetrową warstwę drenażu, którą następnie zasypujemy ziemią, a dopiero na niej układamy roślinę. Jest to zalecane zwłaszcza wtedy, gdy lawendę sadzimy na terenie podmokłym. Zanim wsadzimy każdą sadzonkę, po wyjęciu jej z wody zaleca się nieco rozluźnić jej korzenie. Można je również skrócić o około 1/3 długości. Na koniec lawendę przysypujemy ziemią, lekko ją dociskając. Warto, aby sadzonki posadzone były na głębokości zbliżonej do tej na jakiej rosły w doniczce. Po posadzeniu roślinę podlewamy. Warto pamiętać, że w przypadku lawendy wodę lejemy bezpośrednio na ziemię, omijając całą nadziemną część rośliny. Spryskiwanie krzewu lawendy wodą nie jest dobrym rozwiązaniem.

Sadzenie lawendy w doniczkach.Lawendę możemy uprawiać również w doniczkach. W tym przypadku zalecane są donice, których pojemność wynosi około 10 litrów. Ponieważ lawenda jest bardzo wrażliwa za nadmiar wody warto by doniczka miała podstawek, do którego będzie można ją wlewać. Korzenie lawendy są mocno rozgałęziona i dlatego lubią mieć sporo miejsca. Warto zatem wybrać taką doniczkę, która będzie obszerna i głęboka. Na dnie doniczki zaleca się usypanie 3-centymetrowej warstwy drenażu. Sadząc lawendę w skrzyniach lub w bardzo dużych donicach należy zachować odstęp między kolejnymi roślinami, wynoszący co najmniej 40 cm.