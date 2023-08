Reklama

Ćma bukszpanowa to gatunek ćmy z rodziny wachlarzykowatych. Jest nazywana również ćmą azjatycką. Do Polski dotarła z Azji i jest jedną z największych gatunków ciem w Europie. Głównie żeruje na bukszpanach.

Groźne dla bukszpanu są larwy ćmy bukszpanowej. Są to jasnozielone gąsienice z brązowymi paskami. Mogą osiągnąć 4 cm długości. W krótkim czasie mogą zniszczyć wszystkie krzewy bukszpanów w ogrodzie. Natomiast dorosłe motyle nie szkodzą bukszpanom.

Kiedy ćma bukszpanowa atakuje rośliny?

Larwy ćmy bukszpanowej atakują rośliny od kwietnia do października – jeśli pogoda jest sprzyjająca. Dlatego ważne jest, by w tym czasie dokładnie oglądać krzewy. Najlepiej robić to nawet kilka razy w miesiącu. Im wcześniej zauważymy szkodniki, tym szybciej będzie można się ich pozbyć.

Gdy na krzewie pojawią się lepkie, cienkie, jasne nitki przypominające pajęczynę a na środkowej części rośliny tuż przy koronie zauważymy złożone jasnożółte jaja, jest to oznaką ataku larw ćmy. Szkodnik najczęściej też obgryza liście i młode pędy rośliny, a także doprowadza do brązowienia i usychania bukszpanu.

Jak się pozbyć ćmy bukszpanowej?

Istnieje też kilka domowych sposobów, które pomogą pozbyć się larw ćmy bukszpanowej. Jednym z nich jest oprysk z płynu do naczyń. Wystarczy wymieszać płyn z wodą tak, by uzyskać pianę. Roztwór należy przelać do butelki ze spryskiwaczem i wykonać oprysk na całej roślinie. Już po kilku godzinach od zastosowania oprysku z płynu do mycia naczyń larwy ćmy bukszpanowej zaczną spadać z krzewów.

By wzmocnić działanie oprysku, można do niego dodać sodę oczyszczoną. Płyn do naczyń pomaga też ograniczyć rozprzestrzenianie się ćmy na pozostałych krzewach. Co ważne, nie jest on szkodliwy dla człowieka ani dla środowiska.

Naturalne metody zwalczania ćmy bukszpanowej

Ćmę bukszpanową zwalczy też oprysk z octu. Jednak w tym przypadku należy uważać i stosować go w dużym rozcieńczeniu. Mocne stężenie octu może uszkodzić rośliny. Do przygotowania oprysku potrzebna jest 1 miarka octu na 10 miarek wody. Dodatkowo można dodać kilka kropli płynu do naczyń. Roztworem należy opryskać bukszpan zaatakowany przez szkodniki.

Inną naturalną metodą na pozbycie się larw ćmy bukszpanowej jest oprysk z czosnku. Czosnek odstrasza szkodniki. Wystarczy kilka ząbków czosnku rozgnieść i zanurzyć w wodzie na noc. Później roztwór odcedzić i dodać do niego niewielką ilość płynu do naczyń, by lepiej przylegał do liści. Oprysk z czosnku powstrzyma ćmy przed składaniem jaj i żerowaniem na liściach bukszpanu.

Warto pamiętać, że stosowanie rutynowych praktyk takich jak regularne nawożenie, dostarczanie odpowiedniej ilości wody oraz regularne przycinanie, może istotnie przyczynić się do utrzymania bukszpanów w zdrowej formie.