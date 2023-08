Reklama

Celem pasteryzacji jest zniszczenie szkodliwych mikroorganizmów, takich jak bakterie i grzyby, które mogą powodować psucie się produktów zamkniętych w słoikach. Kiedy pasteryzacja zostanie przeprowadzona poprawnie, w słoikach tworzy się hermetyczne środowisko. Dlatego można w nich długotrwale przechowywać produkty bez użycia chemicznych konserwantów i z pewnością, że zawartość słoika się nie zepsuje.

Dlaczego trzeba pasteryzować słoiki do przetworów?

Nawet jeśli słoik jest nowy albo był zamknięty i przechowywany w czystym i suchym miejscu – i tak musi zostać wyparzony. Na powierzchni szkła albo zakrętki mogły zgromadzić się bakterie i niewidoczne dla naszych oczu zabrudzenia.

Każdy słoik przed przygotowaniem przetworów powinien zostać wyparzony i dokładnie wysuszony. W tym celu potrzebna będzie tylko gorąca woda i garnek, piekarnik albo zmywarka. Wykorzystując podane sposoby można wyparzyć słoiki i nakrętki.

Różne metody pasteryzacji słoików

Pasteryzację słoików można wykonać w garnku. Jest to najłatwiejsza i najbardziej popularna metoda. Na początku trzeba upewnić się, że słoiki są czyste i nieuszkodzone. Następnie trzeba ułożyć je w dużym garnku, zalać ciepłą wodą i wszystko razem podgrzać. Na dno garnka dobrze jest położyć ściereczkę, by słoiki nie obijały się o dno. Do garnka można także wrzucić do wyparzenia nakrętki.

Kolejną metodą jest pasteryzacja słoików w piekarniku. Wysoka temperatura pozwoli pozbyć się wszystkim mikroorganizmów ze słoików. Najpierw należy odpowiednio przygotować słoiki, umyć je, osuszyć i wstawić do zimnego piekarnika. Potem powoli rozgrzać piekarnik, najpierw ustawiając jego temperaturę na 100 stopni. Gdy piekarnik się rozgrzeje, trzeba pozostawić w nim słoiki na około 25 minut. Po tym czasie można wyłączyć piekarnik. Słoiki należy wyjąć dopiero wtedy, gdy wystygną.

Zmywarka także może pomóc w pasteryzacji słoików. Najlepiej pasteryzować słoiki w zmywarce podczas programu mycia w 90 stopniach. Najpierw jednak należy je umyć, by pozbyć się zabrudzeń. Później można umieścić je w zmywarce. Ważne jest, by nie były one zakręcone. Zakrętki można również włożyć do zmywarki, ale obok słoików. Do zmywarki w celu pasteryzacji słoików nie wkłada się tabletki do mycia ani nabłyszczacza i innych środków. Po skończonym myciu w zmywarce trzeba przepłukać słoiki ciepłą wodą i dobrze osuszyć.

Praktyczna porada. Czy można używać tych samych słoików i nakrętek wielokrotnie?

Słoiki do przechowywania produktów na zimę mogą być wykorzystywane nawet kilka razy. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że nakrętki powinny za każdym razem być nowe. Używane zakrętki mogą być już rozszczelnienie, co spowoduje szybkie psucie się przetworów. Nakrętki szybko ulegają uszkodzeniom poprzez np. podważanie ich nożem albo uderzenie w nie blatem stołu, by łatwiej było otworzyć słoik.