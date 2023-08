Reklama

Częstotliwość koszenia trawy jest uzależniona od szybkości jej wzrostu. Natomiast wzrost trawy zależy od lokalnych warunków klimatycznych. W większości regionów, wiosna i jesień są okresami intensywnego wzrostu trawy, podczas których częstotliwość koszenia powinna być wyższa. W sezonie letnim, gdy wzrost zwalnia, można rzadziej przeprowadzać koszenie.

Najlepiej ścinać trawę w odstępach 1-2 tygodnia. Jeśli koszenie nie będzie regularne i trawa dorośnie do wysokości około 10 cm, to kosiarka może sobie z nią już nie poradzić. Dlatego optymalna wysokość trawy do koszenia wynosi od 3 do 4 cm. Podczas jednego koszenia nie powinno się ściąć więcej niż 1/3 długości trawy.

Jaka powinna być wysokość trawy?

Najlepiej kosić trawę tak, by po skoszeniu jej wysokość nie była niższa niż 2,5 cm. Jeśli będzie niższa, to wtedy może dojść do jej przerzedzenia albo żółknięcia. Lepiej przycinać trawę częściej, ale po trochu. Warto pamiętać, że jeśli trawa nie była przycinana regularnie, to przycięcie jej do pożądanej wysokości powinno odbywać się etapami, nawet w dwóch albo trzech koszeniach i w odstępach kilku dni.

Kiedy kosić trawę?

Ważna jest pora dnia i warunki pogodowe podczas koszenia trawy. Powinno się unikać koszenia popołudniu, ponieważ trawa jest wtedy wysuszona i łatwiej ją uszkodzić.Nie powinno się również kosić trawy po deszczu albo o poranku, gdy jest na niej rosa. Koszenie mokrej trawy może przyczynić się do jej gnicia i żółknięcia. Co więcej, kiedy nawierzchnia trawnika jest wilgotna, noże kosiarki mogą mieć problem z blokowaniem się, a wilgotna trawa będzie przywierać do wszystkich części urządzenia. Najlepiej zatem kosić trawę przed południem. To właśnie o tej porze będzie ona najbardziej sprężysta i podatna na działanie kosiarki.

Jak kosić nowy trawnik?

Nowy trawnik ma inne wymagania co do jego ścinania. Powinno się kosić go pierwszy raz dopiero wtedy, gdy źdźbła osiągną około 10 cm wysokości. Wtedy należy skrócić je jedynie o około 1,5 cm. Kolejne koszenia mają odbywać się w ten sam sposób do czasu, aż trawa osiągnie długość docelową.

Ostatnie koszenie trawy przed zimą

Ważne jest także zaplanowanie ostatniego koszenia trawy w sezonie. Jeśli na zimę pozostawimy trawę zbyt krótką, to może ona przemarznąć. Natomiast zbyt długie liście będą powodowały jej gnicie. Dlatego optymalną wysokością trawy, którą powinniśmy zostawić na zimę, jest 8 cm. Trawę najlepiej kosić, dopóki będzie rosła. Najczęściej jest to koniec października.