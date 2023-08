Reklama

Co sprawia, że skórka na pomidorach pęka? Jakie błędy ogrodnicze mogą o tym świadczyć? Czy może to być wina szkodników i czy popękane warzywa nadają się do jedzenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Dlaczego pomidory pękają, zanim je zerwiesz?

Pomidory pękają z kilku powodów. Najczęstszą przyczyną jest ich nieregularne i niewłaściwe podlewanie. Podłoże, w którym hodujesz sadzonki (np. na grządkach pod gołym niebem, pod folią czy w doniczkach na tarasie), musi być cały czas lekko wilgotne. Nadmierne podlewanie roślin podczas suszy może sprawić, że owoce szybko pobiorą wodę, zaczną rosnąć, ale ich skórka nie nadąży się rozciągnąć.

Pękanie pomidorów przy szypułce może być także spowodowane przez zbyt duży wzrost pomidorów po zastosowaniu nadmiernej ilości nawozów. Najbardziej podatne na pękanie są te odmiany pomidorów, które tworzą duże, mięsiste owoce o cienkiej skórce. Warto pamiętać, że czasami powodem niepowodzeń w uprawie są też choroby grzybowe.

Co robić, żeby pomidory nie pękały?

Pękania pomidorów możesz się spodziewać, kiedy jest ciepłe i deszczowe lato. Krzaczki wtedy szybko rosną, ale pomidory nie są w stanie pomieścić w sobie aż tyle wody. Często problem pojawia się też po obfitej ulewie, która występuje po dłuższym okresie suszy.

Możesz również zaszkodzić zbiorom, kiedy zauważysz, że sadzonki są zwiędnięte. W takiej sytuacji lepiej nie podlewać je dużą ilością wody. Nawodnij je, aby lekko odżyły, a dopiero potem powróć do ich regularnego podlewania. W przypadku grzybów zastosuj oprysk na pomidory i zadbaj o to, aby nie podlewać ich wieczorem, co może sprzyjać rozwojowi chorób na plonach.

Pękanie pomidorów po ogławianiu

Pęknięcia na skórce pomidorów mogą się pojawić po ogławianiu sadzonek, czyli usuwaniu ich wierzchołków pędów. Z jednej strony pomaga to ograniczyć nadmierny wzrost rośliny, jednak z drugiej – wpływa na redukcję liści na pędzie. Niektóre odmiany pomidorów mogą potem pękać. Jeżeli w twojej hodowli są pomidory, które wymagają ogławiania, zwróć uwagę przy takim zabiegu, aby nad ostatnim kwiatostanem pozostało od 3 do 5 liści, a ogławianie zakończ co najmniej kilka tygodni przed rozpoczęciem zbiorów.

Czy popękane pomidory nadają się do jedzenia?

Jeśli pomidory już pękły, nie należy się martwić. Nadal można je jeść, jeżeli nie mają żadnych przebarwień czy zgrubień, co by mogło wskazywać o chorobie grzybowej. Rozerwana skórka nie zmienia smaku warzyw. Pęknięcia można usunąć nożem, aby pomidory od razu po zerwaniu wykorzystać do gotowania, na sok lub do sałatek.

Niestety pęknięcia sprawiają, że przechowywanie warzyw jest utrudnione. Na takich warzywach mogą gromadzić się muszki owocówki. Czasami szybciej rozwija się również na nich pleśń.