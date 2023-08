Reklama

Mimo że sierpień to okres letnich wakacji, ogrodnicy nie mogą narzekać na brak zajęć. W tym miesiącu można naprawdę sporo zdziałać w ogródku. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie sadzenia warzyw, którymi będziemy mogli zajadać się już jesienią.

Jakie kwiaty warto zasadzić w sierpniu?

Jak się okazuje, gatunków kwiatów, które możemy zasadzić w sierpniu, jest całkiem sporo. Tu przede wszystkim warto wziąć pod uwagę bratki. Można je uprawiać nie tylko w ogrodzie, ale także na balkonie. Ich różnorodność pozwala uzyskać naprawdę niesamowite kompozycje, ponieważ kwitną w wielu różnych kolorach. Można spotkać odmiany o barwie białej, żółtej, pomarańczowej, niebieskiej, różowej, czerwonej, purpurowej czy fioletowej. Bratki stanowią więc fantastyczną dekorację dla każdego ogrodu.

W pierwszej połowie sierpnia warto postawić na zimowity, które zakwitną już jesienią oraz lilie białe i nankinowe, przebiśniegi i krokusy. A co oprócz nich? Warto również rozważyć umieszczenie w ogrodzie rozsadek malw, stokrotek, bulw zimowitów, dzwonków ogrodowych i niezapominajek. Te gatunki zakwitną już jesienią. Pod koniec miesiąca można też zasadzić cebulki narcyzów czy szachownic. Oprócz nich ogród uzupełnią także cebulki tulipanów, irysów, szafirków i hiacyntów.

Sierpień w ogrodzie: Jakie warzywa i zioła warto zasadzić?

A co z warzywami? Opłaca się je sadzić w tym miesiącu? Jak najbardziej! Jeśli marzysz o pysznym, późnojesiennym zbiorze warzyw i ziół, to sierpień jest na to wprost idealnym czasem. Warto wziąć pod uwagę takie rośliny jak koper ogrodowy, rzodkiewkę, rukolę, cebulę, rzepę, kapustę pekińską, szpinak, szczypiorek, rzeżuchę, mizunę, endywię, roszponkę, szczaw, sałatę masłową i kruchą, jarmuż, kalarepę oraz fenkuł.

Sierpniowe sadzenie krzewów

Po 15 sierpnia warto zasadzić lub przesadzić krzewy zimozielone, jak np. różaneczniki, bukszpany oraz iglaki (tuje , jałowce, cyprysiki). W drugiej połowie sierpnia można także sadzić iglaki oferowane w tzw. balocie, czyli z bryłą ziemi zabezpieczoną chustą jutową. Można także pomyśleć o ostrokrzewach, szczodrzeńcach, ognikach i berberysach.

Drugą połowę sierpnia warto wykorzystać na zasadzenie wrzosów. Najlepiej kupić je w doniczkach lub pojemnikach i posadzić w większych grupach w ogrodzie. Pamiętajmy, że wrzosy, podobnie jak rododendrony, potrzebują odpowiedniego, kwaśnego podłoża i nasłonecznionego stanowiska, aby prawidłowo się rozwijać. Należy unikać gliniastej i ciężkiej gleby oraz nadmiernego podlewania, ponieważ wrzosy nie znoszą nadmiaru wilgoci w glebie.

Wysiew poplonu w sierpniu

Pod koniec lata warto także zasiać rośliny na zielony nawóz jako poplon po warzywach i jednorocznych roślinach ozdobnych. Ta praktyka ma na celu wzbogacenie gleby, dostarczenie jej próchnicy i azotu, ponieważ na poplon zazwyczaj wybierane są rośliny z rodziny bobowatych lub motylkowatych, które mają zdolność do wiązania azotu z atmosfery.

W miejscach, gdzie wcześniej rosły i dojrzewały rośliny warto oczyścić, odchwaszczyć i rozluźnić glebę. Następnie możemy wysiać kilka podstawowych gatunków poplonowych, takich jakłubin żółty i wąskolistny, seradelę, bobik, wykę, żyto, rzepak, gorczycę białą oraz facelię. Ta ostatnia idealnie nadaje się na do wszystkich rodzajów gleb. Roślina ta rośnie szybko, dlatego będzie można ją ścinać jeszcze przed zimą.