Skrzydłokwiat wymaga odpowiednich warunków, aby zakwitać w pełni. Brak dostępu do odpowiedniego światła, nadmiar lub niedobór wilgoci, czy zbyt niska lub wysoka temperatura mogą wpłynąć na zdolność rośliny do kwitnienia. Dlatego też należy podlewać skrzydłokwiat regularnie umiarkowaną ilością wody w temperaturze pokojowej. Nadmiar wody może spowodować zżółknięcie i więdnięcie liści. Podczas upałów warto też go zraszać.

Skrzydłokwiat. Pamiętaj o zraszaniu rośliny

Skrzydłokwiaty pochodzą z tropikalnych regionów, gdzie wilgotność jest wysoka. Powinno się zwracać uwagę na powietrze w pomieszczeniu, w którym rośnie roślina. Jeśli jest zbyt suche, może to ograniczyć jej zdolność do zakwitania. Dlatego również zimą należy pamiętać o zraszaniu rośliny.

Nieodpowiednie podłoże może prowadzić do powolnego wzrostu rośliny i utrudnić jej zdolność do kwitnienia. Skrzydłokwiaty potrzebują dobrze drenującej ziemi, która utrzymuje odpowiednią wilgotność. Ziemia dla tej rośliny powinna być próchnicza i żyzna.

Gdzie ustawić doniczkę ze skrzydłokwiatem?

Doniczkę ze skrzydłokwiatem najlepiej postawić w miejscu zacienionym. Optymalna temperatura powinna wynosić 18-25°C, a zimą przynajmniej 16 °C. Kiedy skrzydłokwiat będzie w miejscu jasnym, mocno nasłonecznionym, liście zmienią kolor na bladozielony, a jego wzrost będzie powolny. Skrzydłokwiaty dobrze czują się w oknach na wschód lub zachód, gdzie otrzymują ciepłe, ale nie za intensywne promienie słoneczne.

Podlewanie skrzydłokwiatu

Skrzydłokwiat będzie obficie zakwitał, jeśli zakwasimy wodę do jego podlewania. Sok lub kwasek z cytryny dodany do wody spotęguje wzrost i kwitnienie rośliny. Trzeba jednak pamiętać, że zakwaszanie wody do podlewania należy stosować tylko raz lub dwa razy w miesiącu.

Do podlewania skrzydłokwiatu dobrze jest wykorzystać wodę po gotowaniu ziemniaków i innych warzyw. Taka wystudzona woda zawiera mikroelementy i skrobię, które pobudzają mikroorganizmy do lepszego działania.

Skrzydłokwiat: Jaki nawóz stosować?

Kiedy skrzydłokwiat marnieje, nie kwitnie i ma pożółkłe liście, można zastosować nawóz z żelatyny. Żelatyna dostarcza roślinie azotu potrzebnego do jej wzrostu. Do przygotowania nawozu wystarczy rozpuścić łyżkę żelatyny w szklance ciepłej wody, dokładnie wymieszać do rozpuszczenia i ostudzić. Następnie należy mieszankę rozpuścić w litrze wody i stosować do podlewania raz w miesiącu.

Z fusów do kawy możemy przygotować nawóz do skrzydłokwiatu bogaty w fosfor, magnez, potas i azot. Jednym ze sposobów jest wsypanie fusów na wierzch ziemi w doniczce. Takie nawożenie można powtarzać co miesiąc. Kolejnym sposobem jest wymieszanie z ziemią fusów w proporcji ¾ ziemi i ¼ fusów. Fusy można dodawać też do wody podczas podlewania i stosować taką mieszankę co drugie podlewanie.