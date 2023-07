Reklama

Pomidory na różnych etapach rozwoju potrzebują mniejszej albo większej ilości wody. Zaraz po posadzeniu należy je obficie podlać wodą. Później podlewanie powinno być umiarkowane, co kilka dni. Zapotrzebowanie pomidorów na wodę wzrasta także w okresie ich kwitnienia oraz zawiązywania i dojrzewania owoców. Podczas upalnych okresów pomidory także powinny być częściej podlewane. Najlepiej robić to rano lub wieczorem.

Nawóz pokrzywy do podlewania pomidorów

Do podlewania pomidorów oprócz wody doskonale sprawdzi się też nawóz z pokrzywy. Azot w nim zawarty dobrze wpływa na rozwój pomidorów. Nawóz z pokrzywy do podlewania pomidorów trzeba rozcieńczyć w proporcji 1:10 albo w proporcji 1:20 w przypadku zastosowania go do oprysku przeciw szkodnikom. Zarówno podlewanie, jaki i oprysk nawozem z pokrzywy możemy powtarzać co około 2 tygodnie, w miarę potrzeby.

Podlewanie pomidorów nawozem z drożdży

Pomidory możemy również podlewać nawozem z drożdży. Po godzinie od zalania kostki drożdży 10 litrami ciepłej wody można zastosować już mieszankę.Nawóz z drożdży do podlewania pomidorów najlepiej używać co 2 tygodnie przez cały sezon. Dobrze jest przygotować go na deszczówce, która nie zawiera chloru, co ułatwia przyswajanie nawozu. Można także wykorzystać do tego wodę z gotowania warzyw lub płukania owoców.

Podlewanie pomidorów: Nawóz ze skrzypu tylko dwa razy w sezonie

Nawóz ze skrzypu polnego wykorzystywany do podlewania pomidorów wzbogaci glebę w kwas krzemowy, mangan, fosfor i potas. Można go też skutecznie wykorzystać do zwalczania szkodników pomidorów. Przygotowanie nawozu ze skrzypu jest proste. Wystarczy kilogram rozdrobnionego skrzypu polnego umieścić w plastikowym naczyniu i zalać 10 litrami wody, najlepiej deszczówką. Następnie należy przykryć go gazą i umieścić w zaciemnionym miejscu na około trzy tygodnie, by sfermentował. Przed podlaniem pomidorów nawóz ze skrzypu należy wymieszać z wodą w proporcji 1:4. Działanie tego nawozu jest intensywne, dlatego można używać go do podlewania pomidorów tylko dwa razy w sezonie.

Czym jeszcze podlewać pomidory? Banany, cebula, czosnek

Do podlewania pomidorów dobrze jest wykorzystać nawóz ze skórek od bananów. Skórki z bananów zawierają dużo potasu, potrzebnego zwłaszcza przy dojrzewaniu pomidorów. Wystarczy dokładnie je opłukać, pokroić na mniejsze kawałki i pozostawić do wyschnięcia. Później umieścić je w naczyniu i zostawić do wyschnięcia. Suche skórki umieszczamy w naczyniu i zalewamy wodą, a potem odstawiamy na około tydzień. Tak sfermentowanym roztworem zmieszanym w dowolnej proporcji z wodą można podlewać pomidory.

Pomidory warto też podlewać naturalnymi nawozami z łupin cebuli albo czosnku. Można przygotować go w sposób podobny jak nawóz ze skórek od bananów.