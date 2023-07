Reklama

Czereśnie, jak wiele innych owoców, można zamrażać. Jest to jeden z prostszych sposobów na ich przechowywanie. Zamrażanie pozwala zachować smak, kolor i większość wartości odżywczych tych owoców. W ten sposób możemy cieszyć się ich smakiem nie tylko latem, ale także jesienią i zimą.

Jak najlepiej przygotować czereśnie do zamrożenia?

Reklama

Pierwszym krokiem jest wybór owoców. Zawsze warto zdecydować się na dojrzałe, ale jednocześnie jędrne i nienaruszone owoce. Zdecydowanie warto unikać czereśni, które są miękkie, zgniecione lub zepsute.

Przed zamrożeniem należy dokładnie umyć owoce. Najlepiej wrzucić je do miski, zalać wodą, umyć i przełożyć na durszlak lub sito. Owoce trzeba zostawić na chwilę, by obciekły z wody. Następnie powinniśmy dobrze je osuszyć bawełnianą ściereczką albo przełożyć na ręcznik papierowy i zostawić, by całkowicie wyschły.

Czereśnie lepiej mrozić z pestkami czy bez?

Czereśnie należy pozbawić ogonków oraz pestek. Można wykorzystać widelce do ich drylowania. Nie jest konieczne usuwanie pestek, ale może ułatwić późniejsze użycie owoców. Pamiętaj jednak, że czereśnie z pestkami mogą być nieco soczystsze po rozmrożeniu. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby mrozić owoc z pestkami. Należy jednak pamiętać, że usuwanie pestek z zamrożonych owoców może być kłopotliwe.

Owoce możemy zamrozić w całości albo przeciąć je na pół. Rozkładamy je na tacki i wkładamy do zamrażarki na około godzinę. Po tym czasie możemy zdjąć je z tacek i przerzucić do worków strunowych. W ten sposób unikniesz zlepiania się owoców i będziesz mógł wyciągać je z zamrażarki pojedynczo lub w dowolnej ilości.

Warto podpisać woreczki datą i pamiętać, że po zamrożeniu czereśnie możemy spożyć do 12 miesięcy. Dłużej przechowywane czereśnie, które wykorzystamy do kompotów i nalewek, niestety mogą nam zaszkodzić. W owocach może wydzielać się szkodliwy kwas, który może być dla nas niezdrowy.

Czy mrożone czereśnie zachowują swoje właściwości?

Mrożenie jest jednym z najzdrowszych sposobów konserwacji żywności. Po zamrożeniu większość składników odżywczych pozostaje zachowana w owocach. W przypadku czereśni mrożenie pozwoli zachować przede wszystkim antyoksydanty, które są niezwykle korzystne dla naszego zdrowia.

Mrożone czereśnie są doskonałym dodatkiem do ciast, deserów, koktajli czy owsianki. Ponadto, mogą one być używane jako składnik różnego rodzaju sosów do mięs, dodając unikalnego, owocowego smaku potrawom.Wystarczy wyciągnąć je na godzinę przed użyciem.