Czyszczenie basenu powinno być przeprowadzane regularnie. Zaleca się, aby robić to co najmniej raz w tygodniu.

Czyszczenie basenu w ogrodzie: Co dokładnie trzeba zrobić?

Co powinno obejmować czyszczenie basenu? Odkurzanie dna basenu, czyszczenie ścian i linii wodnej. Ważne jest również regularne czyszczenie filtra basenowego, który pomaga utrzymać wodę czystą. Najważniejsze jest zadbanie o czystość wody. Bakterie, które powstają w wodzie, mogą być zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Wody w basenie nie wymieniamy codziennie, dlatego ważne jest, by zaopatrzyć się w pompę filtrującą. Filtry są niezbędne do oczyszczania wody. Filtry do basenu działają przy pomocy pompy wodnej i usuwają zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie.

Jaki poziom pH powinna mieć woda w basenie?

Jednym z najważniejszych aspektów utrzymania czystości wody w basenie jest regularne testowanie i regulowanie jej pH. Idealny poziom pH dla wody basenowej wynosi od 7,2 do 7,6. Zbyt wysokie lub zbyt niskie pH może prowadzić do podrażnienia skóry i oczu, a także do uszkodzeń sprzętu basenowego. Regularne testowanie wody i dostosowywanie poziomu pH jest zatem kluczowe.

Czyszczenie wody w przydomowym basenie

Często do oczyszczania wody wykorzystuje się chlor w tabletkach. Zaletą tego rozwiązania jest niska cena i duża skuteczność. Chlor bardzo dobrze usuwa niebezpieczne dla naszego zdrowia bakterie i inne mikroorganizmy, a także sprawia, że woda w basenie jest klarowna. Minusem tego produktu jest jego uciążliwy zapach.

Dla osób wrażliwych na zapach chloru powstało inne rozwiązanie na oczyszczanie wody – ozonowanie wody. Dodatkowo może być konieczne stosowanie algicydu, aby zapobiec wzrostowi alg. Wszystkie chemikalia powinny być dodawane zgodnie z instrukcjami producenta, a ich poziom powinien być regularnie monitorowany.

Czyszczenie powierzchni wody w basenie

Każdy posiadacz przydomowego basenu powinien regularnie oczyszczać basen z zanieczyszczeń osiadających na powierzchni wody. Do tej czynności potrzebny jest kij teleskopowy zakończony siatką. Nieczystości, które zbierają się na dnie basenu, pomoże nam usunąć specjalny odkurzacz, który możemy podłączyć do pompy wodnej. W droższej wersji są dostępne odkurzacze, które same przemieszczają się po dnie basenu.

Pod koniec sezonu letniego ważne jest prawidłowe zabezpieczenie basenu na zimę. Proces ten obejmuje gruntowne oczyszczenie basenu, dostosowanie poziomu chemikaliów, opuszczenie poziomu wody i zamknięcie systemu filtracji. Basen powinien być także przykryty specjalnym pokrowcem, aby chronić go przed zanieczyszczeniami.