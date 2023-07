Reklama

Czereśnie to prawdziwe skarbnice witamin i minerałów. Są bogate w witaminę C, która jest silnym antyoksydantem i wspiera system odpornościowy. Witamina C pomaga w zapobieganiu przeziębieniom i grypie. Ponadto czereśnie zawierają także witaminę A, która jest niezbędna dla zdrowia skóry i oczu. Co więcej, czereśnie dostarczają organizmowi ważnych minerałów, takich jak potas, wapń, magnez i żelazo. Te owoce to także dobre źródło żelaza i błonnika, który jest ważny dla utrzymania zdrowego trawienia.

Dlaczego warto jeść czereśnie?

Obecne w czereśniach antyoksydanty mogą pomóc w ochronie naczyń krwionośnych przed uszkodzeniami. Czereśnie pomagają obniżyć ciśnienie krwi i mają korzystny wpływ na pracę naszego serca przez to, że są źródłem potasu, który odpowiada za te procesy w naszym organizmie. W czereśniach zawartych jest dużo przeciwutleniaczy, których działanie polega na zapobieganiu uszkodzeniom wywołanym przez wolne rodniki i pomaga w zmniejszeniu ryzyka niektórych chorób, w tym nowotworów. Szczególnie czereśnie, które mają ciemną skórkę, zawierają dużo antocyjanów. Są to substancje, które pomagają w łagodzeniu dolegliwości bólowych i mają właściwości przeciwzapalne.

Czereśnie dobre dla osób na diecie

Czereśnie to doskonała przekąska dla osób na diecie. Czereśnie to niskokaloryczne i beztłuszczowe owoce. Składają się one w 80 proc. z wody. Błonnik, który zawierają pomaga obniżyć poziom cholesterolu i zwiększa uczucie sytości. Błonnik wspiera też zdrowe trawienie, pomagając w regulacji funkcji jelit. Może to być szczególnie korzystne dla osób cierpiących na zaparcia.

W 100 gramach czereśni jest aż 14,6 gramów cukru. Jednak samej sacharozy jest tylko 0,5 grama. Czereśnie mają niski indeks glikemiczny, na poziomie zaledwie 22. Mogą być spożywane przez osoby chorujące na cukrzycę, ale w niewielkiej ilości. W 100 gramach owoców znajduje się prawie jeden gram białka, pół grama tłuszczy i 15 gramów węglowodanów.

Czereśnie na dobry sen

Spożywając czereśnie, możemy liczyć na poprawę naszego snu. Te owoce to naturalne źródło melatoniny odpowiadającej za regulację snu i czuwania.

Czereśnie zawierają dużo jodu – 330 mg na 100 gram. Jest to więcej niż w niektórych morskich rybach. Jod działa korzystnie na pracę tarczycy i wspiera regulację przemiany materii.

Czereśnie mogą być ciężkostrawne

Nie powinniśmy jeść czereśni przed posiłkiem. Utrudniają one trawienie. Natomiast można zajadać się nimi po obiedzie lub zastąpić nimi tradycyjny posiłek. Czereśnie długo zalegają w żołądku i dla osób z problemami układu trawiennego mogą być ciężkostrawne. Czereśni nie powinniśmy także popijać wodą, ponieważ może to wywołać biegunkę.