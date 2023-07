Reklama

Najczęstszą przyczyną pojawienia się muszek owocówek w naszych domach są fermentujące produkty spożywcze. Przyciągają je też rozkrojone warzywa, owoce czy szklanka z sokiem. Dlatego też powinniśmy pamiętać, by przechowywać w szczelnych pojemnikach resztki żywności, które mogą fermentować.

Domowe sposoby na muszki owocówki

Ochronę przed muszkami owocówkami mogą stanowić specjalne siatki montowane w oknach. Powinniśmy pamiętać też, by szczególnie w kuchni często sprzątać - na bieżąco wyrzucać śmieci, zmywać naczynia i utrzymywać w czystości zlewozmywak. Kiedy muszki się pojawią, to wykorzystując domowe sposoby, możemy przygotować pułapki, do których łatwo je przyciągniemy.

Pułapka na muszki owocówki

Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się muszek owocówek jest stworzenie domowej pułapki. Do jej wykonania potrzebujesz jedynie słoika, kawałka folii aluminiowej lub plastikowej i owoców lub wina. Włóż do słoika kawałki dojrzałych owoców lub nalej wino. Przykryj słoik folią aluminiową lub plastikową i zrób w niej kilka małych dziur. Muszki, przyciągnięte zapachem, dostaną się do środka, ale nie będą mogły wydostać się na zewnątrz.

Ocet jabłkowy na muszki owocówki

Innym sprawdzonym sposobem na pozbycie się muszek owocówek jest użycie octu jabłkowego. Muszki uwielbiają jego intensywny zapach. Wystarczy wlać ocet do małego słoika, dodać kroplę płynu do mycia naczyń (aby muszki utonęły) i przykryć otwór słoika plastikową folią z dziurami.

Ocet możemy także wykorzystać do innej mieszanki. Wystarczy do miski z octem dodać kilka kropel płynu do naczyń. Takiego roztworu nie przykrywamy, ponieważ płyn stworzy warstwę, dzięki której muszki nie przebiją się z powrotem na powierzchnię.

Muszki owocówki kontra mleko, cukier i pieprz

Muszki utopią się z łatwością także w roztworze z mleka, cukru i pieprzu. Taką mieszankę w proporcji: szklanka mleka, 4 łyżeczki cukru i 2 łyżeczki pieprzu po zagotowaniu gotujemy 10 minut i przelewamy do płaskiego naczynia.

Pułapkę na muszki możemy wykonać też z plastikowej butelki. Wystarczy odkręcić z niej zakrętkę i przeciąć w połowie. Do dolnej części wlewamy słodki napój, a górną część wkładamy otworem do dołu do środka dolnej części. Muszka owocówka zostanie zwabiona przez słodki zapach, ale nie będzie już w stanie wydostać się z takiej konstrukcji.

Suszarka albo mięta. Tak pozbędziesz się muszek owocówek

Szybkim sposobem na pozbycie się muszek owocówek jest strumień gorącego powietrza. Wykorzystując suszarkę, możemy "usmażyć" muszki. Wystarczy powietrze skierować w stronę grupki muszek owocówek.

Warto też w kuchni rozprowadzić zapach mięty lub bazylii, który odstrasza muszki owocówki. Dobrze sprawdzą się do tego zwyczajnie posadzone w doniczkach zioła.